Trend Galeri Trend Yaşam Memleketinizin eski adını biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız: İşte 81 ilin eski isimleri

Memleketinizin eski adını biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız: İşte 81 ilin eski isimleri

Tarih boyunca birçok şehir farklı isimlerle anıldı ve bu isimlerin bazıları bugün neredeyse tamamen unutuldu. Peki siz doğduğun ya da yaşadığın şehrin eski adını biliyor musunuz? 81 ilin geçmişten günümüze uzanan isim hikayeleri hem şaşırtıyor hem de merak uyandırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 21:06
Türkiye'deki illerin büyük bir kısmı tarih içinde isim değişikliğine uğradı. Kimisi imparatorluklardan, kimisi kültürel dönüşümlerden izler taşıyor. İşte Türkiye'deki 81 ilin eski isimleri ve hikayeleri...

ADANA

Adana'nın kuruluşuna dair kesin bilgiler mevcut değildir, ancak Bizanslı tarihçi Etien'in aktardığına göre, kente dair eski bir efsane bulunmaktadır. Efsaneye göre, Uranüs'ün oğulları Adanos ve Saros, Tarsus'la savaşıp bu bölgeyi fethetmişlerdir. Adanos, fethettikleri bu kente kendi adını vererek Adana olarak adlandırmış, Saros ise yakınlardaki ırmağa Seyhan adını koymuştur.

ADIYAMAN

Adıyaman, ilk yerleşim olarak Piran Köyü'nün bulunduğu alanda kurulmuş olup, başlangıçta Perre adıyla anılmaktaydı. Daha sonra Emeviler dönemi sırasında burada bir kale inşa edilmiştir. Bu kale, "Mansur'un Kalesi" anlamına gelen "Hısn Mansur" adıyla tanınmaya başlanmıştır. Şehir, 1. Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar, Türk halk müziğinde sıkça karşılaşılan "Hisar" kelimesiyle tanınır. Özellikle "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" gibi dizeler, bu kelimenin anlamını derinleştirir. Afyon türkülerinde yer alan "Hisar" ifadesinin tesadüfi olmadığı açıktır. Şehrin eski adı Akroenos olup, Selçuklular döneminde uzun süren bir kuşatmanın ardından bu bölge, önemli bir stratejik nokta haline gelmiştir. Bu tarihi süreç, şehrin kültüründe ve türkülerinde iz bırakmıştır.

AĞRI

Ağrı, adını sınırları içindeki ünlü Ararat Dağı'ndan alır. Antik zamanlarda, yeryüzü büyük bir su baskınına uğramış, bu felaket halk arasında Nuh Tufanı olarak bilinir. Nuh Peygamber, her hayvan türünden birer çift alarak onları büyük bir gemiye bindirmiştir. Bu gemi, İslam kaynaklarına göre Cudi Dağı'na oturmuşken, Hristiyan kaynaklarında ise Ararat Dağı'na indiği anlatılır. Bu efsane, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar.

AKSARAY

Aksaray, Selçuklu Sultanı Izzettin Kılıçarslan döneminde önemli bir gelişim gösterdi. Sultan, şehirde camiler, medreseler, kümbetler ve büyük, beyaz bir saray inşa ettirdi. Bu beyaz saray, şehre adını vermiştir; "Aksaray" adı, bu sarayın renginden ve görkeminden kaynaklanmaktadır. Şehir, zamanla bu yapılarla kültürel ve mimari bir merkez haline gelmiştir.

AMASYA

Amasya, tarihçi Strabon'a göre Amazonlar'dan Amasis tarafından kurulmuştur. Amasis, şehre kendi adını vererek "Amasesia" olarak adlandırmıştır. Bu isim, kentin kurucusunun adıyla özdeşleşmiş ve zamanla bugünkü Amasya adını almıştır.

ANKARA

İslam kaynaklarında Ankara, "Enguru" olarak anılmaktadır. Şehrin adı hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre, Ankara adı Farsça "üzüm" anlamına gelen *engür* kelimesinden türetilmiştir, kimilerine göreyse Yunanca'da "koruk" anlamına gelen*aguirada kelimesinden alınmıştır. Diğer bir görüşe göre ise, Hint-Avrupa dillerindeki "eğmek" anlamına gelen *ank* veya Sanskritçe'deki "kıvrıntı" anlamına gelen *ankaba* kelimeleriyle bağlantılıdır. Ayrıca, Latince'deki "çengel" anlamına gelen uncus kelimesi de Ankara adıyla ilişkilendirilmiştir. Frig dilinde ise ank kelimesi "engebeli, karışık arazi" anlamına gelir, bu da şehrin coğrafi yapısına işaret edebilir. Ankara'nın tarih boyunca aldığı diğer isimler arasında Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora gibi çeşitli formlar yer almış, sonunda günümüzdeki "Ankara" şekline dönüşmüştür.

ANTALYA

Antalya, MÖ 2. yüzyılda Bergama kralı II. Attalos tarafından kurulmuştur. Şehir, başlangıçta kurucusunun adıyla anılmış ve *Attaleia* olarak bilinmiştir. Zaman içinde, bu isim çeşitli evrelerden geçmiş ve sırasıyla Adalia, Antalia gibi formlara dönüşmüştür. Sonunda, bugünkü Antalya ismini alarak günümüze kadar ulaşmıştır.

ARDAHAN

Ardahan'ın adı, köken olarak Gürcü diline dayanır. Şehir ismi, Gürcüce Ardana kelimesinden türetilmiştir ve bu nedenle Ardahan'ın isim kaynağı Gürcülerdir.

ARTVİN

Artvin, Kıldiyet Dağı'nın dik yamaçlarına İskitler tarafından kurulmuştur. Halk arasında yaygın bir inanışa göre, Artvin adı, şehri kuran İskit hükümdarının adından türetilmiştir. İlk zamanlarda *Artvani* olarak anılan şehir, daha sonra *Artvini* biçimini almış ve zamanla günümüzdeki Artvin adını kazanmıştır.

AYDIN

Aydın, ilk olarak Argoslar tarafından kurulmuştur. Şehir, adını Anadolu Beyliklerinden biri olan Aydınoğlu Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'den alır. Aslında, Aydın adı, Mehmet Bey'in babasının isminden türetilmiştir.

BALIKESİR

Balıkesir'in adı, eski bir yerleşim yeri olan Paleokastio'dan türediği düşünülmektedir. Bunun dışında halk arasında yayılan bir efsaneye göre, "balık" kelimesi ile "kesir" kelimesi birleşerek "çok balık" anlamını taşır. Zira *kesir* Arapçadaki "çok" anlamına gelir, bu da şehrin adıyla ilgili farklı bir yorum ortaya koymaktadır.

BARTIN

Bartın'ın adı, antik dönemde *Parthenios* olarak bilinen bir yer adından türetilmiştir. *Parthenios*, Bartın Irmağı'nın eski adıdır ve Yunan mitolojisinde Okenaus'un çocuklarından biri olan ve "Sular Tanrısı" olarak bilinen bir figüre atıfta bulunur. Bu kelime, "Sular Tanrısı" ya da "Muhteşem Akan Su" anlamlarına gelir.

BATMAN

Batman adı, Orta Çağ'dan itibaren kullanılan ve zamanla Batman Çayı ile özdeşleşen bir isimdir. Şehir, bu çayın adıyla bütünleşerek günümüze kadar ulaşmıştır.

BAYBURT

Bayburt'un adı, Orta Çağ'da kasabaya verilen *Paypert* ya da *Pepert* adlarından türetilmiştir. Bu eski isim, zamanla bugünkü *Bayburt* şeklini alarak günümüze kadar ulaşmıştır.

BİLECİK

Bilecik, Bizans döneminde *Bilekoma* adıyla bilinen bir kaleye sahipti. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey, bu bölgeyi fethettikten sonra kaleye ve çevresine *Bilecik* adını vermiştir.

BİNGÖL
Bingöl, bölgedeki birçok gölden dolayı bu ismi almıştır.

BİTLİS

Bitlis adı, bazı tarihçilere göre, Bageş ya da Pagiş gibi kelimelerden türemiştir. Diğer bir görüşe göre ise, Büyük İskender'in komutanlarından biri olan Lis ya da Badlis, burada bir kale inşa etmiş ve şehir adı bu komutanın isminden kaynaklanmıştır.

BOLU

Bolu, eski çağlarda Bithynion olarak bilinirken, Roma döneminde Claudiopolis adı verilmiştir. Türkler, bu ismi fetih sonrası kısaltarak polis demiş, zamanla halk arasında bu kelime değişerek Bolu şekline dönüşmüştür.

BURDUR

Burdur şehri, eski ismi Askania ile bilinir ve adını yanında bulunan Burdur Gölü'nden alır.

BURSA

Bursa, eski Bitinya bölgesinin başkenti olup, kurucusu olan Bitinya Kralı Prusias'ın adıyla anılmıştır. Bu isim, MÖ 2. yüzyılda şehre verilmiştir.

ÇANAKKALE
Çanakkale, Marmara ve Ege denizlerini birbirine bağlayan boğazın en dar noktasında kurulmuş olan, bu bölgedeki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. Boğazın şekli tıpkı bir çanağa benzer, bu yüzden şehir de adını bu özelliğinden almıştır.

ÇANKIRI

Çankırı, antik çağda Gangra adıyla bilinen bir kalenin eteğinde kurulmuştur. Şehir ismini bu kaleden almış olup, geçmişte Çangırı ya da Çenğiri olarak da anılmaktaydı.

ÇORUM

Çorum, ismini halk arasında Çoğurum kelimesinden aldığı söylenir. Bu isim, bölgedeki geçmişteki Rum nüfusunun yoğunluğuna dayanır.