Memleketinizin eski adını hiç duydunuz mu? 81 ilin hiç duymadığınız antik isimleri şaşırtıyor!

Anadolu'nun kadim coğrafyasındaki 81 ilin eski isimleri, bu toprakların ne kadar derin bir medeniyet havzası olduğunu kanıtlayan tarihsel birer mühürdür. Perslerden Helenlere, Roma ve Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar pek çok imparatorluğun kültürel mirasını taşıyan bu isimlendirmeler, bölgenin çok sesli yapısını günümüze yansıtır. Bugün kullandığımız şehir adları zamanla evrimleşmiş olsa da, her bir antik unvan yerleşim yerlerinin tarihsel DNA'sını ve geçmişteki stratejik önemini fısıldayan canlı birer bellek niteliğindedir.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:58
Türkiye'nin 81 ilinin eski adları, tarih boyunca çeşitli dönemlerde kullanılan adlardır. İşte Türkiye'nin şehirlerinin eski isimlerinin listesi!

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

5. Aksaray - Archelais: Antik çağlarda kullanılan ismi. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehirdi.

6. Amasya- Amaseia: Yunan tarihçilerine göre Amasya, ismini Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden almıştır.

7. Ankara- Ankyra: Galatlar döneminden itibaren kullanılan bu isim, Yunanca'da "çapa" anlamına gelir.

8. Antalya - Attaleia: Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.

9. Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlerden kalma bir isimdir.

10. Artvin - Livana: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir. Arapça kökenli olduğu düşünülür.

11. Aydın - Tralleis: Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biridir.

12. Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır.

13. Bartın - Parthenios: Antik çağlarda bölgenin adıydı.

14. Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir. Batman ismi daha yenidir.

15. Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans döneminde kullanılmış olan bir isimdir.

16. Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde kullanılmış, kalenin adıydı.

17. Bingöl- Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.

18. Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen isimdir.

19. Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen isimdir.

20. Burdur- Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı tam olarak bilinmeyen bir isimdir.

21. Bursa- Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulmuştur, adı ondan gelir.

22. Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentleri olarak bilinir.

23. Çankırı- Gangra: Antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi.

24. Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan bir isimdir.