Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...
Türkiye'nin 81 ilinin eski adları, bu şehirlerin köklü tarihini ve Anadolu'nun zengin bir bölgesi olması nedeniyle çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Antik Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Pers isimleri, kültürel ve tarihi zenginliklerin bir göstergesidir. Günümüzde kullanılan isimler zamanla değişmiş olsa da, her ad yerleşimlerin kökenini ve geçmişte ne anlama geldiğini hatırlatır.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:10