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Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

Türkiye'nin 81 ilinin eski adları, bu şehirlerin köklü tarihini ve Anadolu'nun zengin bir bölgesi olması nedeniyle çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Antik Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Pers isimleri, kültürel ve tarihi zenginliklerin bir göstergesidir. Günümüzde kullanılan isimler zamanla değişmiş olsa da, her ad yerleşimlerin kökenini ve geçmişte ne anlama geldiğini hatırlatır.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:10
Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

Türkiye'nin 81 ilinin eski adları, tarih boyunca çeşitli dönemlerde kullanılan adlardır. İşte Türkiye'nin şehirlerinin eski isimlerinin listesi!

Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

Memleketinizle ilgili bilmediğiniz gerçek! Bakın şehrinizin isminin kökeni neymiş...

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

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