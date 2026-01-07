MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları; toplu sözleşmeden kaynaklanan artış ile 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı. Bu çerçevede enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak belirlendi. Buna yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle, 2026 yılının ilk 6 ayı için uygulanacak toplam artış oranı ortaya çıktı.Peki Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte öğretmen,polis,hemşire,doktor maaşı hesaplama...