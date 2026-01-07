Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları; toplu sözleşmeden kaynaklanan artış ile 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı. Bu çerçevede enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak belirlendi. Buna yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle, 2026 yılının ilk 6 ayı için uygulanacak toplam artış oranı ortaya çıktı.Peki Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte öğretmen,polis,hemşire,doktor maaşı hesaplama...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 07:07
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2026 yılı Ocak dönemi memur maaş artışı hesaplamaları tamamlandı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları, toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı esas alınarak güncellendi. Son açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak belirlendi. Bu orana yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, 2026'nın ilk 6 ayı için geçerli olacak toplam memur zammı yüzde 18,6 olarak netleşti. Birçok farklı maaşta değişime gidildi. İşte polis,öğretmen,doktor maaş hesabı!

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

6 AYLIK ZAM ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Bugün itibarıyla 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'ye çıktı.

1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur maaşı alan vatandaşın cebine 60 bin 896 TL girecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

İŞTE YENİ MAAŞLAR

Üniversite mezunu bir memurun 52.617 TL olan maaşı, 1.000 TL'lik seyyanen artışla birlikte 63.403 TL'ye yükseldi.

Zam sonrası bazı kamu görevlilerinin maaşları ise şu şekilde oldu:

Öğretmen: 73.368 TL

Uzman öğretmen: 81.219 TL

Polis memuru: 81.617 TL

Başkomiser: 89.214 TL

Uzman doktor: 150.426 TL

Hemşire: 74.770 TL

Profesör: 135.089 TL

Vaiz: 76.653 TL

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Mevcut en düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL seviyesindeydi. Yapılan yüzde 18,6'lık artış ve 1.000 TL'lik seyyanen zamla birlikte bu tutar 27.889 TL'ye yükseldi.

Zam sonrası bazı unvanlara göre memur emeklisi maaşları ise şöyle oldu:

  • Emekli müsteşar: 98.764 TL
  • Emekli profesör: 78.179 TL
  • Emekli öğretmen: 41.318 TL
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve engellilere yönelik yapılan düzenli ödemeler, memur maaşlarına gelen yüzde 18,60 oranındaki zamla birlikte güncellendi. Yeni tarife, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: Öğretmen,polis,doktor... Ocak 2026 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olacak?