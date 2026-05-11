Memur Maaş Zammı Hesaplama Tablosu 2026 || Memur zammı yüzde kaç artacak, ne kadar olacak?

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.