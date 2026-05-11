Memur Maaş Zammı Hesaplama Tablosu 2026 || Memur zammı yüzde kaç artacak, ne kadar olacak?

Memur Maaş Zammı Hesaplama Tablosu 2026 || Memur zammı yüzde kaç artacak, ne kadar olacak?

2026 memur zammı için geri sayım sürerken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zam hesapları şekillenmeye başladı. Böylece polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubunun maaşlarına ilişkin beklentiler gündeme geldi. İşte, 2026 memur zammı hesaplama detayları...

Giriş Tarihi: 11.05.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 17:32
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte Temmuz 2026 memur zammına yönelik hesaplamalar da netleşti. Milyonlarca kamu çalışanını kapsayan Temmuz maaş düzenlemesinde, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının birleşimi temel unsurlar arasında yer alıyor. Böylece memur maaş zammı hesaplama tablosu üzerinden yapılan senaryolar, yaşanacak değişimi ortaya koyuyor.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklandı ve böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış oldu. Buna göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 yıllık enflasyon yüzde 32,27 oldu.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisi kapsamında, 2026 yılının Ocak ayında %18,60 oranında zam alan memurlar için dikkatler şimdi yılın ikinci yarısına çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2026 Temmuz ayında memur maaşlarına %7 oranında bir artış yapılması öngörülmüştü.

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 4 Aylık Enflasyon: 14,64
  • 4 Aylık Enflasyon Farkı: 3,28
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 10,51
6 AYLIK TAHMİNLER NE YÖNDE?

  • Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti.
  • Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.
  • Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %14,23'lük artışa göre 70 bin 698 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 724 liraya ulaşacak.
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR NE KADAR ZAM ALACAK?

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

  • Mevcut: 74.770 TL
  • %10,51: 82.628 TL
  • %14,23: 85.407 TL

Uzman doktor 1/4

  • Mevcut: 150.426 TL
  • %10,51: 166.234 TL
  • %14,23: 171.829 TL

Memur (üniv. mez.) 9/1

  • Mevcut: 64.397 TL
  • %10,51: 71.167 TL
  • %14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

  • Mevcut: 94.384 TL
  • %10,51: 104.305 TL
  • %14,23: 107.817 TL
Profesör 1/4

  • Mevcut: 135.089 TL
  • %10,51: 149.289 TL
  • %14,23: 154.313 TL

Avukat

  • Mevcut: 90.000 TL
  • %10,51: 99.459 TL
  • %14,23: 102.807 TL

Mühendis 1/4

  • Mevcut: 96.211 TL
  • %10,51: 106.324 TL
  • %14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

  • Mevcut: 66.870 TL
  • %10,51: 73.899 TL
  • %14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

  • Mevcut: 76.653 TL
  • %10,51: 84.711 TL
  • %14,23: 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4

  • Mevcut: 81.219 TL
  • %10,51: 89.756 TL
  • %14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

  • Mevcut: 73.368 TL
  • %10,51: 81.079 TL
  • %14,23: 83.806 TL

Polis memuru 8/1

  • Mevcut: 81.617 TL
  • %10,51: 90.196 TL
  • %14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

  • Mevcut: 89.214 TL
  • %10,51: 98.592 TL
  • %14,23: 101.924 TL

Araştırma görevlisi 7/1

  • Mevcut: 90.568 TL
  • %10,51: 100.088 TL
  • %14,23: 103.449 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
