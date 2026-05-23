Memur zammı ne kadar olacak? 2026 Memur Maaş Zammı Tablosu: Polis, Öğretmen ve Doktor maaşları...

2026 Memur zammı için geri sayım sürerken, TÜİK'in açıkladığı yılın ilk aylarına ait enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına ilişkin hesaplamalar ön plana çıktı. Böylece polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubunun maaşlarına ilişkin beklentiler gündeme geldi. İşte memur zammı tablosuna dair detaylar…

Giriş Tarihi: 23.05.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:56
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı daha net görülmeye başladı. Kamu çalışanlarını kapsayan Temmuz maaş düzenlemesinde; enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının birleşimi temel unsurlar arasında yer alıyor. Böylece farklı meslek gruplarında görev yapan memurların maaş zammına ilişkin yapılan hesaplamalar gündemde yer alıyor.

2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

  • Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.
  • Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart ayı enflasyonu yüzde 1.94 ve nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam şimdiden kesinleşti.
  • Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86
Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,23: 171.829 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör