Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

2026 memur zammı için geri sayım hızlanırken, açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası tahminleri milyonların gelirini doğrudan etkileyecek kritik ipuçları sunuyor. Özellikle memur maaşı ve memur emeklisi aylığı üzerinde yoğunlaşan beklentiler, gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz ayında açıklanacak nihai verilerle birlikte memur maaşları netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:55
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

2026 Temmuz, sadece bir memur zammı süreci değil aynı zamanda ekonomik beklentilerin yeniden şekillendiği bir eşik olarak öne çıkıyor. Açıklanacak haziran enflasyon verisi, tüm hesapları kesinleştirecek ve milyonlarca kişinin maaşını doğrudan belirleyecek. Bu nedenle önümüzdeki süreçte açıklanacak her veri, hem memur maaşları hem de memur emeklisi aylığı açısından kritik önem taşımaya devam ediyor.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisi kapsamında, 2026 yılının Ocak ayında %18,60 oranında zam alan memurlar için dikkatler şimdi yılın ikinci yarısına çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2026 Temmuz ayında memur maaşlarına %7 oranında bir artış yapılması öngörülmüştü.

Ancak bu orana, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun %11'i aşan kısmı da "enflasyon farkı" olarak yansıtılacak. TÜİK tarafından açıklanan ilk üç aylık veriler için şu anda bir fark bulunmuyor.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE AYRINTILI HESAPLAMA...

Profesör 1/4

  • Mevcut: 135.089 TL
  • %12,86 zamlı: 152.450 TL

Araştırma görevlisi 7/1

  • Mevcut: 90.568 TL
  • %12,86 zamlı: 102.214 TL

Uzman doktor 1/4

  • Mevcut: 150.426 TL
  • %12,86 zamlı: 169.784 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

  • Mevcut: 74.770 TL
  • %12,86 zamlı: 84.386 TL
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

Uzman öğretmen 1/4

  • Mevcut: 81.219 TL
  • %12,86 zamlı: 91.672 TL

Öğretmen 1/4

  • Mevcut: 73.368 TL
  • %12,86 zamlı: 82.799 TL

Avukat

  • Mevcut: 90.000 TL
  • %12,86 zamlı: 101.574 TL
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Hemşire, polis, öğretmen...

Başkomiser 3/1

  • Mevcut: 89.214 TL
  • %12,86 zamlı: 100.687 TL

Polis memuru 8/1

  • Mevcut: 81.617 TL
  • %12,86 zamlı: 92.112 TL

Avukat

  • Mevcut: 90.000 TL
  • %12,86 zamlı: 101.574 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
