Memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 2026 Memur Maaşı zam oranları ve hesaplamaları

BEKLENEN MAAŞ ARTIŞLARI

Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak.

Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde ise en düşük memur maaşı 68 bin 611 liraya, yüzde 11.82'yi bulursa 69 bin 205 liraya çıkacak.

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise zam oranının yüzde 10.86 olması halinde 30 bin 788 liraya, yüzde 11.82 çıkması durumunda ise 69 bin 205 liraya yükselecek.