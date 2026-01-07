Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi bilgisi!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.