Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi bilgisi!

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için alacağı zamlı maaşlar belli olurken, yüzde 18,60'lık artış sonrası oluşan maaş farklarının ödeme takvimi de gündeme geldi. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte, milyonlarca kişi geriye dönük fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.Aylıklarını her ayın 15'inde alan memurlar ile ödemelerini ayın 1–5'i arasında alan memur emeklileri, 15 günlük zam farklarının hangi tarihte hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:09
Memur ve memur emeklilerinin maaş zam farklarının ödeme tarihi, yakından takip edilmeye devam ediyor. 2026 Ocak dönemi için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 18,6 olarak açıklandı. 1.000 TL'lik taban aylık artışı hariç tutularak belirlenen bu oran sonrası, gözler geriye dönük oluşan fark ödemelerine çevrildi.Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara aktarılacak?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.

Bugün itibarıyla 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'ye çıktı.

1.000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur maaşı alan vatandaşın cebine 60 bin 896 TL girecek.

MEMURA FARK OLUŞTU

Memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Faruk Erdem'in haberine göre emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak.

Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ÜNVANLAR Temmuz-Aralık 2025 (TL) Ocak-Haziran 2026 (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ 76.659 94.384
MEMUR (Üniversite Mezunu) 52.617 64.397
UZMAN ÖĞRETMEN 67.766 81.219
ÖĞRETMEN 61.146 73.368
BAŞKOMİSER 74.490 89.214
POLİS MEMURU 68.084 81.617
UZMAN DOKTOR 126.119 150.426
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 61.759 74.770
MÜHENDİS 78.200 96.211
TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 54.547 66.870
PROFESÖR 111.348 135.089
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 73.792 90.568
VAİZ 63.916 76.653
AVUKAT 73.515 90.000
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

ÜNVANLAR YENİ MAAŞ
Müsteşar 98.765 TL
Şube Müdürü 41.319 TL
Memur (lisans) 33.839 TL
Öğretmen 41.319 TL
Başkomiser 42.350 TL
Polis memuru 41.660 TL
Hemşire (Lisans) 41.319 TL
İmam-Hatip 41.319 TL
