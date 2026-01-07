Memur ve memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi bilgisi!

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için alacağı zamlı maaşlar belli olurken, yüzde 18,60'lık artış sonrası oluşan maaş farklarının ödeme takvimi de gündeme geldi. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte, milyonlarca kişi geriye dönük fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.Aylıklarını her ayın 15'inde alan memurlar ile ödemelerini ayın 1–5'i arasında alan memur emeklileri, 15 günlük zam farklarının hangi tarihte hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman ödenecek?