Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleri memur ve memur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl iki defa zam alan maaşlar da altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Beşinci verinin netleşmesi ile birlikte hemşire, öğretmen, polis,doktor memur maaşları hesaplanmaya başladı. Enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme zammı da maaşlar da etkisi olacak. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL? İşte meslek meslek hesaplama ekran