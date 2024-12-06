Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleri memur ve memur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl iki defa zam alan maaşlar da altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Beşinci verinin netleşmesi ile birlikte hemşire, öğretmen, polis,doktor memur maaşları hesaplanmaya başladı. Enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme zammı da maaşlar da etkisi olacak. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL? İşte meslek meslek hesaplama ekran

Giriş Tarihi: 06.12.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:50
MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

2025 Ocak memur zammı enflasyon rakamları ve toplu sözleşmeyle birlikte belirlenecek. TÜİK beş aylık veriyi açıkladı altıncı verinin de ilan edilmesi ile birlikte 2025 yılının ilk yarısından itibaren geçerli olacak olacak maaşlar netleşecek. Yeni yılda memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.

6 aylık süreçte 5. veri TÜİK tarafından açıklandı:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle açıklanıyor! Yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

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