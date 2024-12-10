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MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala memur zammı 2025 son dakika gelişmeleri gündemdeki en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Her yıl iki defa toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirlenen maaşlar için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verisinin belli olması ile birlikte hemşire, öğretmen, polis,doktor memur maaşları hesaplanmaya başladı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL? İşte meslek meslek memur maaşı hesaplama ekranı...