Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala memur zammı 2025 son dakika gelişmeleri gündemdeki en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Her yıl iki defa toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile belirlenen maaşlar için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verisinin belli olması ile birlikte hemşire, öğretmen, polis,doktor memur maaşları hesaplanmaya başladı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL? İşte meslek meslek memur maaşı hesaplama ekranı...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:49
MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 için maaş artışlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte kamu görevlileri maaş hesaplamaları yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son 6 aylık enflasyon rakamları yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşları belirleyecek. Peki, öğretmen, doktor, polis, mühendis... yeni yılda memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, memur zammı hesaplama tablosu...

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.

6 aylık süreçte 5. veri TÜİK tarafından açıklandı:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: 5 aylık veri çıktı! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

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