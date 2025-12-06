Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2026 | Bakan Şimşek net oran verdi! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

MEMUR ZAMMI 2026 | Bakan Şimşek net oran verdi! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla memur zammı 2026 için 5 aylık oran belli oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı netleşecek. Milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını yakından takip ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için net oran verdi. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı için hangi rakam ön plana çıkıyor? İşte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları için yeni zam tablosu...

Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:28
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. 2026 yılında yapılacak zam için TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: %11,21
  • Enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif artış: %17,57
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı.

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YIL SONU ENFLASYON İÇİN NET MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için önemli mesajlar verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • Yıllık Enflasyon Oranı %31
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: %6,93
  • Zam Oranı: %11
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ HESAP

Yüzde 18.7'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 51 bin 938 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 910 liraya çıkacak.

Polis, öğretmen, doktor ve hemşire için zam tablosu ise bu şekilde oluşacak