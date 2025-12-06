MEMUR ZAMMI 2026 | Bakan Şimşek net oran verdi! İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı.