Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için Ocak ayı yaklaştıkça zam senaryoları netleşiyor. 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri ve Toplu Sözleşme maddeleri ışığında, meslek meslek yeni maaş tabloları hazırlandı. TÜİK'in Aralık ayı verisiyle son şeklini alacak olan 2026 Ocak memur zammı için "enflasyon farkı + toplu sözleşme" formülü uygulanacak. 1000 TL'lik seyyanen zam da masada. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen ve hemşire maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte masadaki son rakamlar ve hesaplama tablosu.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:32
Yeni yılda kamu çalışanlarının maaşlarını belirleyecek olan iki temel faktör bulunuyor: Toplu sözleşmeden gelen %11'lik sabit zam ve enflasyon farkı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık veri, memurlar için belirli bir farkın oluştuğunu gösteriyor. Üstelik 2026'nın ilk yarısında memur maaşlarına eklenecek olan 1000 TL'lik artışı da cebe giren net tutarı artıracak. Piyasa beklentileri doğrultusunda, Ocak ayında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu. İşte, memur zammı hesabında son veriler:

2026 OCAK MEMUR ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

5 Aylık Veri: Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti:

2025 Kasım: 0,87

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık oluşan enflasyon farkı %5.91 olarak ortaya çıktı. Bu yüzdeye yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı eklenecek. Öte yandan 1000 TL'lik seyyanen zam da hesap tablolarına girmiş durumda.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 liraya ulaşmış durumda. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya yükselebilir.

Kesinleşen zammın yanı sıra tablolar yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında güncelleniyor.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahmine göre toplam enflasyon %12.42 seviyesine ulaşacak ve 6 aylık oluşan enflasyon farkı %7.07 olacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yüzde 11'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle kümülatif zam yüzde 18,84 olacak.

İşte, olası zam senaryoları:

2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 18 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 941 liraya yükselecek.