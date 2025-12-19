Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

MEMUR ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için Ocak ayı yaklaştıkça zam senaryoları netleşiyor. 2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri ve Toplu Sözleşme maddeleri ışığında, meslek meslek yeni maaş tabloları hazırlandı. TÜİK'in Aralık ayı verisiyle son şeklini alacak olan 2026 Ocak memur zammı için "enflasyon farkı + toplu sözleşme" formülü uygulanacak. 1000 TL'lik seyyanen zam da masada. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen ve hemşire maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte masadaki son rakamlar ve hesaplama tablosu.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:32