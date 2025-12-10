Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memurlara yeni yılda zam + 1000 TL... İşte masadaki en net senaryo

Son dakika memur zammı haberi... Kamuda istihdam edilen yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisi yeni yılda maaşlarında yapılacak artışı sabırsızlıkla bekliyor. 2026 yılında maaşlara yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla kesinlik kazanacak. Memurlar toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam alacak. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte milyonları en net zam senaryosu…

Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 07:43
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. 2026 yılında yapılacak zam için TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon ile 5 aylık zam oranı belli oldu. 2026 zammı için sadece bir veri kaldı. 3 ocakta açıklanacak verilerle yaklaşık 5 milyon memurun yeni yılda alacağı zam oranı kesinleşecek.

Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.

ENFLASYON + 1.000 TL SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: %11,21
  • Enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif artış: %17,57
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı.

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olarak hesaplandı.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

ZAM İÇİN HÜKÜMETTEN NET ORAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret etti. Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.

Yıl sonu beklentilerine göre güncel zam hesaplaması:

  • Yıllık Enflasyon Oranı %31
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: %6,93
  • Zam Oranı: %11
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ HESAP

Yüzde 18.7'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 59 bin 947 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 910 liraya çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak. Memur maaşı ise 61 bin 58 liraya yükselecek.