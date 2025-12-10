MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memurlara yeni yılda zam + 1000 TL... İşte masadaki en net senaryo

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.