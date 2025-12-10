Trend
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Memurlara yeni yılda zam + 1000 TL... İşte masadaki en net senaryo
Son dakika memur zammı haberi... Kamuda istihdam edilen yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisi yeni yılda maaşlarında yapılacak artışı sabırsızlıkla bekliyor. 2026 yılında maaşlara yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla kesinlik kazanacak. Memurlar toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam alacak. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte milyonları en net zam senaryosu…
Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 07:43