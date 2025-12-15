Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! Polis, öğretmen, hemşire, doktor... 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

Memur maaş artışına ilişkin süreçte takvim ilerlerken, beklentiler enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler esas alınarak kamu görevlilerinin maaşları yılda iki dönem yeniden düzenleniyor. Aralık ayı verisinin netleşmesiyle birlikte zam tablosu büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Şimdi ise gözler, 2026 Ocak ayında uygulanacak yeni maaşlara çevrilmiş durumda.Peki, en düşük memur maaşı yeni yılda ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarına ilişkin yapılan güncel hesaplamalar...

2026 yılının Ocak ayında uygulanacak memur maaş artışı, toplu sözleşmeden doğan artış ile gerçekleşen enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son döneme ait verileri doğrultusunda, kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak artış için hesaplamalar şimdiden gündeme gelmiş durumda.Söz konusu düzenleme; polis, öğretmen, hemşire, doktor başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin aylıklarını doğrudan etkileyecek.Peki, Ocak 2026'da memur maaşları ne kadar artacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

ENFLASYON + 1.000 TL SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak. Memur maaşı ise 61 bin 58 liraya yükselecek.

