MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Meslekler tek tek hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Meslekler tek tek hesaplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına yönelik zam sürecinde takvim ilerledikçe, beklentiler açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rakamlar temel alınarak kamu personelinin maaşları yılda iki kez yeniden belirleniyor. Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte, zam oranlarına ilişkin tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda.Bu gelişmeler sonrası dikkatler, 2026 Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni maaş düzenlemesine çevrildi. Peki, yeni yılda en düşük memur maaşı hangi seviyeye çıkacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarına ilişkin güncel hesaplamalar

Giriş Tarihi: 21.12.2025 21:37
2026 yılının Ocak döneminde uygulanacak memur maaş zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda, kamu personelinin maaşlarına yansıyacak olası artış oranlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden öne çıkmış durumda.Bu düzenleme; polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Peki, Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarında ne kadar artış olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

ENFLASYON + 1.000 TL SEYYANEN ARTIŞ

Memur maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme düzenlemeleri kapsamında artırılıyor. Temmuz döneminde, aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL'den 50 bin 503 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 TL'ye yükselmişti.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak. Memur maaşı ise 61 bin 58 liraya yükselecek.

