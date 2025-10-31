Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 2,38 olarak tespit edildi. Nihai zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri açıklandıktan toplu sözleşme zammı sonra netleşecek.Polis, öğretmen, hemşire, ebe gibi meslek grupları için hesaplama tabloları oluşturuluyor.Milyonlarca memurun gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:24
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Her yıl iki kez maaş artışı alan memurlar için Ocak 2026 itibarıyla altı aylık geçerli olacak yeni maaşlar belirleniyor. Temmuz-eylül dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla hesaplamalar başladı, ekim-aralık dönemi verileriyle birlikte nihai rakamlar netleşecek. Toplu sözleşme zammı da eklenerek Ocak 2026 ücretleri açıklanacak. Peki, memurların Ocak zammı ne kadar olacak ve maaşlar kaç TL'ye yükselecek? İşte detaylı bilgiler…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sıradaki enflasyon rakamları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

TEMMUZ 2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşına yapılan zam yüzde 15,57 olarak belirlendi. Altı aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme artışı da maaşlara yansıtıldı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43.726 TL'den 50.503 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.617 TL'den 22.671 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Haziran enflasyonu sonrası ortaya çıkan maaş tablosu

Toplam enflasyon: Yüzde 16,85

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,24

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,76

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR MAAŞINA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu sendikaları ile işveren temsilcilerinin 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine hakem heyeti devreye girmişti. 6,5 milyon çalışanı ilgilendiren zam oranı, hakem heyetinin toplantısının ardından kesinleşti.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

YENİ MAAŞ HESABI

Yeni açıklanan enflasyon verisine göre maaş zam tablosu da değişti

  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65