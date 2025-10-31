MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.