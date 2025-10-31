MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Öğretmen, Polis, hemşire... Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak 2026'da memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar başladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkı yüzde 2,38 olarak tespit edildi. Nihai zam oranı ise ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri açıklandıktan toplu sözleşme zammı sonra netleşecek.Polis, öğretmen, hemşire, ebe gibi meslek grupları için hesaplama tabloları oluşturuluyor.Milyonlarca memurun gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, Ocak 2026 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...