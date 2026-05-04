Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda, Temmuz 2026 dönemi yaklaşırken memur zammına ilişkin hesaplamalar hız kazanıyor. Yılın ilk aylarına ait enflasyon rakamları netleştikçe, toplu sözleşmeye eklenecek enflasyon farkı da daha belirgin hale geliyor ve yeni maaş seviyelerine yönelik beklentiler şekilleniyor.Dördüncü verinin de kesinleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artışın daha net bir çerçeveye oturması bekleniyor. Polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi farklı meslek grupları için maaş hesaplamaları da bu süreçte yapılmaya başlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 19:21
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verileri netleştikçe, yaz döneminde kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışının çerçevesi de daha belirgin hale geliyor.Milyonlarca memuru ilgilendiren Temmuz zammı, toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa eklenecek enflasyon farkıyla birlikte yeni maaş düzeninin temelini oluşturuyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklandı. Buna göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 yıllık enflasyon yüzde 32,27 oldu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisi kapsamında, 2026 yılının Ocak ayında %18,60 oranında zam alan memurlar için dikkatler şimdi yılın ikinci yarısına çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2026 Temmuz ayında memur maaşlarına %7 oranında bir artış yapılması öngörülmüştü.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak oluştu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,23: 171.829 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MEMUR ZAMMI