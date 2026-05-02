MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026 II Memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2026 Temmuz, sadece bir memur zammı süreci değil aynı zamanda ekonomik beklentilerin yeniden şekillendiği bir eşik olarak öne çıkıyor. TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyon verisi, tüm hesapları kesinleştirecek ve milyonlarca kişinin maaşını doğrudan belirleyecek. Bu nedenle önümüzdeki süreçte açıklanacak her veri, hem memur maaşları hem de memur emeklisi aylığı açısından kritik önem taşımaya devam ediyor. İşte, 2026 memur zammı hesaplama detayları...

Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:30
2026 emekli zammı için geri sayım sürerken, TÜİK tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı verileri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk üç aylık verilerle birlikte, Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için hesaplamalar hız kazandı. Zam oranına ilişkin beklentiler ve olası senaryolar gündemdeki yerini koruyor.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 mart ayında yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10.04'e ulaştı.

SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 10.04 zam oluşurken memur ve memur emeklisi maaş zamlarına yansıtılacak enflasyon farkı oluşmadı.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nisan ayına yönelik aylık ve yıllık enflasyon verileri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış olacak.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.

Eğer tahminler gerçekleşirse yeni maaş zam tablosu şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: %12.71
  • 4 aylık enflasyon farkı: %1,54
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %8,65
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE TAHMİNİ HESAPLAMA...

  • Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,86 zamlı: 152.450 TL

  • Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,86 zamlı: 102.214 TL

  • Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,86 zamlı: 169.784 TL

  • Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,86 zamlı: 84.386 TL

  • Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,86 zamlı: 91.672 TL

  • Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,86 zamlı: 82.799 TL

  • Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

  • Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,86 zamlı: 100.687 TL

  • Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,86 zamlı: 92.112 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#2026 MEMUR ZAMMI