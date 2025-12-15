Trend Galeri Trend Yaşam Memur zammı hesaplamaları başladı! Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş artışlarına ilişkin süreçte takvim ilerledikçe, beklentiler enflasyon rakamları üzerinde şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı veriler esas alınarak kamu çalışanlarının maaşları yılda iki dönem yeniden hesaplanıyor. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zam oranlarına dair tablo büyük ölçüde netlik kazanmaya başladı.Bu gelişmelerin ardından gözler, 2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni maaş düzenlemesine çevrildi. Peki yeni yılda en düşük memur maaşı hangi seviyeye yükselecek? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşları için yapılan güncel hesaplamalar

Giriş Tarihi: 15.12.2025 17:53
2026 yılı Ocak ayında yapılacak memur maaş artışı, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler doğrultusunda, kamu çalışanlarının maaşlarına yansıyacak artış oranlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden gündemde.Söz konusu düzenleme; polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Peki Ocak 2026'da memur maaşları ne kadar artacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

ENFLASYON + 1.000 TL SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 zam artı enflasyon farkı toplamında bir zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak. Memur maaşı ise 61 bin 58 liraya yükselecek.

