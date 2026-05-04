MEMUR ZAMMI HESAPLANIYOR: "4.veri belli oluyor!" Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda, Temmuz 2026 dönemi yaklaşırken memur zammına ilişkin hesaplamalar hız kazanıyor. Yılın ilk aylarına ait enflasyon rakamları netleştikçe, toplu sözleşmeye eklenecek enflasyon farkı da daha belirgin hale geliyor ve yeni maaş seviyelerine yönelik beklentiler şekilleniyor.Dördüncü verinin de kesinleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak artışın daha net bir çerçeveye oturması bekleniyor. Polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi farklı meslek grupları için maaş hesaplamaları da bu süreçte yapılmaya başlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 08:22
2026 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verileri netleştikçe, yaz döneminde kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışının çerçevesi de daha belirgin hale geliyor.Milyonlarca memuru ilgilendiren Temmuz zammı, toplu sözleşmeden kaynaklanan artışa eklenecek enflasyon farkıyla birlikte yeni maaş düzeninin temelini oluşturuyor.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme etkisi kapsamında, 2026 yılının Ocak ayında %18,60 oranında zam alan memurlar için dikkatler şimdi yılın ikinci yarısına çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2026 Temmuz ayında memur maaşlarına %7 oranında bir artış yapılması öngörülmüştü.

Ancak bu orana, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun %11'i aşan kısmı da "enflasyon farkı" olarak yansıtılacak. TÜİK tarafından açıklanan ilk üç aylık veriler için şu anda bir fark bulunmuyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise yılın ikinci altı aylık dönemde toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacak. Ancak yılın ilk 3 ayında henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. TCMB anketine göre ise

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,48'lik bir enflasyon farkı oluşacak. Buna göre kamu çalışanları ve emeklileri toplamda yüzde 12,86 zam alacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,86 zamlı: 152.450 TL

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,86 zamlı: 102.214 TL

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%12,86 zamlı: 169.784 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%12,86 zamlı: 84.386 TL

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,86 zamlı: 91.672 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,86 zamlı: 82.799 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%12,86 zamlı: 101.574 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%12,86 zamlı: 100.687 TL

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,86 zamlı: 92.112 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
