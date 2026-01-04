Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI MAAŞ HESABI: Meslek meslek tablo! Ocak 2026'da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda uygulanacak artışlarla birlikte yeni bir zam dönemine işaret ediyor. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek oranlar; maaşların yanı sıra pek çok sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek.Peki Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen,hemşire ve doktor maaşlarına ilişkin öne çıkan zam hesaplamaları ve senaryoları merak ediliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:06
Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak artış; toplu sözleşme zammı ile buna eklenecek enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla netlik kazanacak. TÜİK tarafından açıklanan son veriler doğrultusunda, kamu çalışanlarının gelirlerine yansıyacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar gündeme geliyor.Söz konusu artış; polis, öğretmen, hemşire ve doktor başta olmak üzere tüm kamu personelinin maaşlarını doğrudan etkileyecek. Peki Ocak 2026'da memur maaşları ne kadar artacak?

6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşlarına yapılacak artış şu üç ana kalemden oluşacak:

Toplu Sözleşme Zammı: %11 (Sabit)

Enflasyon Farkı: 6. veri ile netleşecek.

Seyyanen Destek: 2026 Ocak ayı itibarıyla taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme yapılacak.

YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!

Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 5 yerine yüzde 11 zam alacak. Buna ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yüzde 31 ila yüzde 33 aralığın bitirilmesi beklenen yıllık enflasyon açıklaması ardından zam tablosu şöyle seyrediyor:

Enflasyon: Yüzde 32

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 7,75

Memur Zammı: Yüzde 19,61

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmesi ise şöyle bir tablo doğuruyor:

Enflasyon: Yüzde 31

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,93

Memur Zammı: Yüzde 18,7

Cevdet Yılmaz'ın "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demesi üzerine ise tablo şöyle seyrediyor:

Enflasyon: Yüzde 30

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,11

Memur Zammı: Yüzde 17,79


