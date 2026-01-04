Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI MAAŞ HESABI: Meslek meslek tablo! Ocak 2026'da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda uygulanacak artışlarla birlikte yeni bir zam dönemine işaret ediyor. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek oranlar; maaşların yanı sıra pek çok sosyal destek ödemesini de doğrudan etkileyecek.Peki Ocak 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen,hemşire ve doktor maaşlarına ilişkin öne çıkan zam hesaplamaları ve senaryoları merak ediliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:06