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Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!
Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!
2026 Temmuz memur zammı için geri sayım hızlanırken açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi, ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer aldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, tüm hesapları kesinleştirecek ve milyonlarca memurun maaşını doğrudan belirleyecek. Böylece bu süreç; polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubunun alacağı aylıklara yönelik kritik bir önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:44