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Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

2026 Temmuz memur zammı için geri sayım hızlanırken açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi, ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer aldı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, tüm hesapları kesinleştirecek ve milyonlarca memurun maaşını doğrudan belirleyecek. Böylece bu süreç; polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi birçok meslek grubunun alacağı aylıklara yönelik kritik bir önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:44
Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

Milyonlarca memuru ilgilendiren Temmuz zammı, toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte kesinleşecek yeni maaş tablosunun temelini oluşturuyor. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı daha çok netleşecek. Bu durumda zam oranına ilişkin beklentiler ve olası senaryolar ön plana çıktı.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

4 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyonunun 4,18 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

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Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.58
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!

MEMUR MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

  • Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,23: 73.561 TL

  • Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,23: 107.817 T

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!
  • Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,23: 109.900 TL

  • Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,23: 76.385 TL

  • Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%10,51: 84.711 TL
%14,23: 87.562 TL

  • Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,23: 154.313 TL

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!
  • Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,23: 92.779 TL

  • Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,23: 171.829 TL

  • Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,23: 83.806 TL

  • Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,23: 85.407 TL

Memur zammı ne kadar olacak? 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESABI: 5. ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR!
  • Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,23: 103.449 TL

  • Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,23: 93.233 TL

  • Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,23: 101.924 TL

  • Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,23: 102.807 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEMUR ZAMMI