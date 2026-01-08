Trend Galeri Trend Yaşam Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

Ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yaklaşırken; yatırımcılar, reel sektör temsilcileri ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın atacağı adımlara odaklandı. Ocak ayı toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği ve faiz kararının ne zaman duyurulacağı merak konusu olurken, piyasalardaki beklentiler de yakından izleniyor. İşte öne çıkan ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:48
Yeni yılın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, faiz kararının ne zaman duyurulacağı ve Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026

SON FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE 42,5 SEVİYESİNE TAŞIMIŞTI

TCMB, bir önceki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de aşağı yönlü adımlar atılmıştı. Böylece Temmuz 2025'ten bu yana yapılan toplam indirim 650 baz puana ulaşmış oldu.

