Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

Ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için bekleyiş sürüyor. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yaklaşırken; yatırımcılar, reel sektör temsilcileri ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın atacağı adımlara odaklandı. Ocak ayı toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği ve faiz kararının ne zaman duyurulacağı merak konusu olurken, piyasalardaki beklentiler de yakından izleniyor. İşte öne çıkan ayrıntılar…