Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! TCMB faiz kararı ne zaman belli olacak, beklentiler ne yönde?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, faiz kararının ne zaman duyurulacağı ve Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Ocak ayı toplantısına ilişkin tarih ve saat bilgileri kadar, piyasalarda oluşan faiz beklentileri de yakından takip ediliyor. İşte öne çıkan detaylar…