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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklandı. TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı için 150-250 baz puan arası bir indirim bekleniyordu. Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirdiğini açıkladı.

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:11
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi

Son dakika haberleri: Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası, Aralık ayında faiz indirimi döngüsünü başlattı. 2025 yılı para politikası stratejisini açıklayan banka, gelecek yıl 12 yerine 8 toplantı gerçekleştireceklerini bildirmişti. Böylece verilerin takibinde zaman aralığı artacak. Bugünkü toplantıda faiz indirimi kararı çıkmasıyla PPK metninde, indirimlerin devamı gelecek mi sorusuna cevap arandı. Önceki PPK metnine paralel olan Aralık metininde iyimser bir izlenim olduğu görüldü. İşte o metin:

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi
KARARA PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?
Borsa'da sektörlerin hemen hemen hepsinde yükseliş olduğu görüldü.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! TCMB faizi 250 baz puan indirdi

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Merkez Bankası faiz kararı hakkındaki beklenti anketlerinde yer alan sonuçlar şu şekildeydi:

AA: 150 baz puan indirim
Foreks: 150-250 baz puan indirim
Goldman Sachs: Pas geçecek
Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley: 200 baz puan indirim
Citi: 250 baz puan indirim
Barclays: 250 baz puan indirim

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