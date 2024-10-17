MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?
Son dakika haberi: Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Bir süredir son çeyrekte faiz indirimi gelir mi sorusuna cevap arayan piyasa kasım ayında bir indirim beklerken bu konuda farklı görüşlerde gelmeye devam ediyor. Bu sebeple bu ayki karar metni yakından takip edilecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi öncü verilerde son durum ne? Piyasa beklentileri ne yönde? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:56