Trend Galeri Trend Yaşam

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

Son dakika haberi: Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Bir süredir son çeyrekte faiz indirimi gelir mi sorusuna cevap arayan piyasa kasım ayında bir indirim beklerken bu konuda farklı görüşlerde gelmeye devam ediyor. Bu sebeple bu ayki karar metni yakından takip edilecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı öncesi öncü verilerde son durum ne? Piyasa beklentileri ne yönde? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:56
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

Son dakika haberleri: Haftanın kritik gündemlerinden biri olan Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Yılın 10. faiz kararı açıklanmadan önce öncü verilerde son durum ne? Merkez Bankası faiz kararı için piyasanın beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haftanın önemli ekonomi başlıklarından biri bugün açıklanacak olan Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 10. faiz kararı belli olacak. Karar sonrası açıklanacak metinde piyasa, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanı için faiz indirimi mesajı verip vermeyeceğini takip edecek. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için yayımladığı metinde, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarını etkili şekilde kullanacaklarını belirterek bir indirim mesajı vermedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

PPK: SIKI DURUŞ SÜRECEK

TCMB Eylül ayı faiz kararı sonrası yayımladığı Para Politikası Kurulu (PPK) metninde üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit ettiğini bildirdi. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği de aktarıldı.

PPK metninde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulanarak, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğine ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğine işaret edildi.

Öte yandan Kurul, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

FAİZ ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarını nasıl belirlediklerini şu sözlerle açıkladı: "Enflasyon görünümüne ve enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz. Yurt içi talepteki yavaşlama da enflasyon görünümünde önemli. Fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda veriyi gözden geçirerek kararlarımızı alıyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde de para politikası duruşunu belirlerken burada yaşanacak belirgin ve kalıcı bir düşüşten emin olmak istiyoruz."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Yılın 10. faiz kararı belli oluyor! Öncü verilerde son durum ne? Beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'da belli olacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında yayımlanacak karar metnindeki mesajlar ise gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında olacak. TCMB faiz kararı için öncü olan enflasyon, işsizlik ve sanayi üretimi gibi ekonomik verilerde son durum ne?

SON DAKİKA SON DAKİKA