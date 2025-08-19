Trend Galeri Trend Yaşam MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2025: TCMB faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte ekonomi gündemi ve yatırım piyasaları Merkez Bankası kararlarına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranı açıklamaları, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının ardından duyuruluyor. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, Eylül ayındaki PPK takvimini merak ediyor. Peki, TCMB Eylül ayında faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte 2025 Eylül ayı PPK toplantısı ve faiz kararı duyuru tarihine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 11:24
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, ekonomi gündeminin odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Eylül ayının başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımları yakından takip ediyor. Özellikle "Eylül ayında faiz kararı bu hafta açıklanacak mı?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, TCMB'nin faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair detaylar…

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de ilan edilecek. Böylece Ağustos ayında herhangi bir faiz açıklaması yapılmayacak.

2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılı için faiz kararlarını açıklayacağı toplantı tarihlerini duyurdu. Yıl boyunca toplam 8 PPK toplantısı gerçekleştirilecek olup, faiz kararları genellikle toplantı günü saat 14.00'te kamuoyuna ilan ediliyor.

PPK Toplantı Tarihleri:

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

