MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2025: TCMB faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte ekonomi gündemi ve yatırım piyasaları Merkez Bankası kararlarına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranı açıklamaları, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının ardından duyuruluyor. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, Eylül ayındaki PPK takvimini merak ediyor. Peki, TCMB Eylül ayında faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte 2025 Eylül ayı PPK toplantısı ve faiz kararı duyuru tarihine dair detaylar…
Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 11:24