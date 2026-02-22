Trend Galeri Trend Yaşam Merkür retrosu ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleşiyor!

Yılın ilk Merkür retrosu başlıyor. İletişim, planlar ve duygusal kararlar bu kez Balık burcunun etkisi altında yeniden şekillenebilir. Bu noktada astroloji meraklıları Merkür retrosu ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorusuna yanıt ararken astrologlar bu geri hareketin etkilerine karşı burçları uyardı.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 12:29
Astroloji gündeminin en dikkat çeken başlıklarından biri olan Merkür retrosu için geri sayım başladı. Bu hafta başlayacak olan bu geri hareketin etkileri 22 Mart'a kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSU BAŞLIYOR!

2026'nın ilk geri hareketi Balık burcunda gerçekleşecek ve özellikle iletişim, seyahat, teknoloji ve eski konuların yeniden gündeme gelmesi gibi başlıklarda etkili olacak. Duygusal hassasiyetin artabileceği bu dönemde, karar alma süreçlerinde daha temkinli olunması öneriliyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Yılın ilk Merkür retrosu 26 Şubat Perşembe günü başlıyor. 20 Mart'ta sona ermesi beklenen retronun etkileri ise 22 Mart'a kadar devam edecek.

Bu geri hareket Balık burcunda gerçekleşirken, özellikle iletişim, karar alma süreçleri, eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve duygusal hassasiyetler ön plana çıkıyor. İşte burçlara olası etkileri:

Koç: İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Arka planda kalan konular ve eski defterler gündeme gelebilir. İçsel sorgulamalar artabilir.

Boğa: Arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Eski dostlarla temas kurulabilir.

İkizler: Kariyer alanında dikkatli olunmalı. Üstlerle iletişimde netlik önemli. Eski bir iş fırsatı yeniden gündeme gelebilir.

Yengeç: Eğitim, seyahat ve resmi işlemlerde gecikmeler olabilir. Uzak bağlantılı konularda plan değişiklikleri yaşanabilir.

Aslan: Finansal paylaşımlar, borç-alacak konuları ve ortaklı işler dikkat gerektiriyor. Detayları iki kez kontrol etmek faydalı olur.

Başak: İkili ilişkilerde geçmiş meseleler su yüzüne çıkabilir. Partnerle iletişimde hassasiyet artabilir.

Terazi: Günlük düzen, iş ortamı ve sağlık konularında aksaklıklar yaşanabilir. Rutinlerde esneklik önemli.

Akrep: Aşk hayatında eski bir kişi tekrar gündeme gelebilir. Yaratıcı projelerde revizyon süreci başlayabilir.

Yay: Aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat. Evle ilgili planlarda gecikmeler olabilir.

Oğlak: Yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklarda iletişim sorunları yaşanabilir. Yazılı sözleşmeler dikkatle incelenmeli.

Kova: Maddi konularda temkinli olunmalı. Harcamalar ve ödemeler yeniden planlama gerektirebilir.

Balık: Retro burcunuzda gerçekleştiği için etkileri daha yoğun hissedilebilir. Kişisel kararlar, imaj değişiklikleri ve önemli başlangıçlar için acele edilmemesi önerilir.