Merkür retrosu ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleşiyor!

Koç: İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem. Arka planda kalan konular ve eski defterler gündeme gelebilir. İçsel sorgulamalar artabilir.
Boğa: Arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Eski dostlarla temas kurulabilir.
İkizler: Kariyer alanında dikkatli olunmalı. Üstlerle iletişimde netlik önemli. Eski bir iş fırsatı yeniden gündeme gelebilir.
Yengeç: Eğitim, seyahat ve resmi işlemlerde gecikmeler olabilir. Uzak bağlantılı konularda plan değişiklikleri yaşanabilir.
Aslan: Finansal paylaşımlar, borç-alacak konuları ve ortaklı işler dikkat gerektiriyor. Detayları iki kez kontrol etmek faydalı olur.
Başak: İkili ilişkilerde geçmiş meseleler su yüzüne çıkabilir. Partnerle iletişimde hassasiyet artabilir.
Terazi: Günlük düzen, iş ortamı ve sağlık konularında aksaklıklar yaşanabilir. Rutinlerde esneklik önemli.
Akrep: Aşk hayatında eski bir kişi tekrar gündeme gelebilir. Yaratıcı projelerde revizyon süreci başlayabilir.
Yay: Aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat. Evle ilgili planlarda gecikmeler olabilir.
Oğlak: Yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklarda iletişim sorunları yaşanabilir. Yazılı sözleşmeler dikkatle incelenmeli.
Kova: Maddi konularda temkinli olunmalı. Harcamalar ve ödemeler yeniden planlama gerektirebilir.
Balık: Retro burcunuzda gerçekleştiği için etkileri daha yoğun hissedilebilir. Kişisel kararlar, imaj değişiklikleri ve önemli başlangıçlar için acele edilmemesi önerilir.