Trend Galeri Trend Yaşam MERSİN ORMAN YANGININDAKİ SON DURUM GELİŞEMLERİ: Alevler gitgide büyüyor! Mersin orman yangını kontrol altına alındı mı?

Mersin, Bergama, Denizli, Çankırı ve Hatay'dan peş peşe orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Ekipler, alevleri hem havadan hem karadan kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde yangınlar hızla büyüyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bergama'daki yangın ise yerleşim alanlarına kadar ulaştı ve ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. Peki, Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı mı, son durum ne?

Giriş Tarihi: 14.08.2025 01:38 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 01:38
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangın, Akdere Mahallesi yakınlarında bulunan bir çimento fabrikasına kadar yaklaştı. Alınan bilgilere göre yangın, bugün saat 12.45 sıralarında Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında başladı. Kısa sürede ormanlık alana yayılan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte Mersin orman yangınındaki son durum...

MERSİN'DE ALEVLER GİT GİDE BÜYÜYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Gecenin karanlığında gökyüzünü kızıla çeviren alevlerin söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

MERSİN'DE 190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mersin Valisi Atilla Toros, 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin ardından Çamlıca Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 9 hava, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız geceyi Silifke ilçesine bağlı pansiyonlarda geçirecek. Yangında şu ana kadar yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

MERSİN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.