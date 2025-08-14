Trend Galeri Trend Yaşam MERSİN ORMAN YANGININDAKİ SON DURUM GELİŞEMLERİ: Alevler gitgide büyüyor! Mersin orman yangını kontrol altına alındı mı?

MERSİN ORMAN YANGININDAKİ SON DURUM GELİŞEMLERİ: Alevler gitgide büyüyor! Mersin orman yangını kontrol altına alındı mı?

Mersin, Bergama, Denizli, Çankırı ve Hatay'dan peş peşe orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Ekipler, alevleri hem havadan hem karadan kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde yangınlar hızla büyüyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bergama'daki yangın ise yerleşim alanlarına kadar ulaştı ve ilk belirlemelere göre 3 ev hasar gördü. Peki, Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı mı, son durum ne?