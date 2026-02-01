Trend
Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe büyüyor! Yıkım ve enkaz havadan görüntülendi
Mersin'de cuma günü yaşanan sel felaketi her geçen gün büyüyen bir yıkıma dönüştü. Felaketin simge görüntülerini kaydeden vatandaş, o korku dolu anları ilk kez anlattı. Sel sularının saniyeler içinde caddeleri nasıl kapladığını, araçların sürüklenişini ve insanların çaresizliğini gözler önüne seren görüntüler, doğa olaylarının tahribat gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Mersin ve ilçelerinde yaşanan bu doğal afet, kentsel dönüşüm ve altyapı eksikliklerini de tartışmaya açtı. Felaketzede vatandaşların yaşadığı travma ve maddi kayıplar ise hala tam olarak ortaya çıkmadı.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:58