Metabolizma hızını arşa çıkaracak o öğün! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez 9 adımda vücudunuzu organize etmenin sırrını açıkladı...

5. Kronobiyolojik olarak bağırsakta üretilen metabolitler ile diğer organlar arasında güçlü bir iletişim olduğu bilinmektedir. Bu nedenle diyet lifinden ve prebiyotiklerden zengin taze ve kuru meyveler, yağlı tohumlar, kuruyemişler, baklagil ve rafine edilmemiş tahıl çeşitlerini içeren bir beslenme bütirat ve propiyonat gibi kısa zincirli yağ asitleri üretimini arttırarak yararlı bağırsak metabolitleri oluşmasını teşvik etmektedir. Bu sebeple meyvesiz, tahılsız, baklagilsiz değil tam tersine bu besinlerle beslenmenizi yapılandırmalısınız.