Metali delip geçti! 6 metrelik direğin içinden çıkana kimse inanamadı!

Çin'in Zhejiang eyaletinde sıradan bir yürüyüşe çıkan Bay Jia ve çocukları, başlarını yukarı kaldırdıklarında hayatları boyunca unutamayacakları bir manzarayla karşılaştılar.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 15:18
Xinchang ilçesinde kaydedilen sıra dışı görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir bambu filizinin, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki metal sokak lambasının içinden geçerek diğer ucundan yaprak vermesi, görenleri hayrete düşürdü.

"Yenilmez Bambu" adı verilen bitkinin, lambanın tabanına çok yakın küçük bir açıklıktan içeri girdiği ve tamamen karanlık olan metal borunun içinde büyümeye devam ederek tepeye kadar ulaştığı görüldü.

Direğin üst kısmında açan yemyeşil yapraklar ise olayın en dikkat çekici detayı oldu.

Görüntüler, bölgeden çocuklarıyla birlikte geçen ve yalnızca Bay Jia olarak tanıtılan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Jia, yürüyüş sırasında lambanın tepesindeki yaprakları fark edince cep telefonuna sarıldı.

"Çok şaşırtıcıydı. Çocuklar da hayran kaldı. Sadece ilginç bir anı olsun diye video çektim. Bu kadar yayılacağını hiç düşünmemiştim," diyen Jia'nın paylaşımı kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Video sosyal medyada hızla yayılırken bambu, "imkansızı başaran bitki" olarak anılmaya başlandı. Kullanıcılar, metalin içinden çıkan bu canlıyı azmin, sabrın ve vazgeçmemenin sembolü olarak yorumladı.

BİLİMSEL AÇIKLAMASINI UZMANLAR YAPTI

Uzmanlar ise bu sıra dışı büyümenin bilimsel bir açıklaması olduğunu belirtiyor. Bambu bitkisinin son derece güçlü bir kök sistemine sahip olduğu, yer altındaki gövdeleri sayesinde ışık olmadan da bir süre büyümeye devam edebildiği ifade ediliyor. Derin toprak katmanlarından su ve mineralleri alabilen bambu, bu özelliğiyle tamamen karanlık ortamlarda bile gelişimini sürdürebiliyor.

Yetkililere göre bambu, ilk büyüme evrelerinde güneş ışığına ihtiyaç duymadan ilerleyebildiği için metal direğin içinde yönünü yukarı doğru bularak büyümeyi başardı.

Olayın ardından Xinchang ilçesi beklenmedik bir ziyaretçi akınına uğradı. Birçok kişi yalnızca bu bambuyu görmek için bölgeye geldi.