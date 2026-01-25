Metali delip geçti! 6 metrelik direğin içinden çıkana kimse inanamadı!

BİLİMSEL AÇIKLAMASINI UZMANLAR YAPTI

Uzmanlar ise bu sıra dışı büyümenin bilimsel bir açıklaması olduğunu belirtiyor. Bambu bitkisinin son derece güçlü bir kök sistemine sahip olduğu, yer altındaki gövdeleri sayesinde ışık olmadan da bir süre büyümeye devam edebildiği ifade ediliyor. Derin toprak katmanlarından su ve mineralleri alabilen bambu, bu özelliğiyle tamamen karanlık ortamlarda bile gelişimini sürdürebiliyor.