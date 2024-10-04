Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ BULACAK

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları üç gün 30 dereceye yaklaştıracak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu beş büyük şehirde de güneşli bir hava bekleniyor. İstanbul 28, Ankara 26, Adana 34, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 dereceyi bulabilir.

Geceler ise artık serin oluyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açık. Erzurum 19, Malatya 26 dereceye yükseliyor. Öte yandan Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağlarının tepeleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.