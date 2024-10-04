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Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

Türkiye Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında 2 ila 5 derece arası artış yaşanacağı belirtildi. Sıcaklıkların 30 dereceyi bulması bekleniyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 16:39
Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

Rapora göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ BULACAK

Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, sıcaklıkları üç gün 30 dereceye yaklaştıracak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu beş büyük şehirde de güneşli bir hava bekleniyor. İstanbul 28, Ankara 26, Adana 34, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31 dereceyi bulabilir.

Geceler ise artık serin oluyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açık. Erzurum 19, Malatya 26 dereceye yükseliyor. Öte yandan Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağlarının tepeleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.

Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 17°C, 26°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 15°C, 30°C

Az bulutlu

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