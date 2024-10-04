Meteoroloji il il açıkladı! Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak...
Türkiye Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında 2 ila 5 derece arası artış yaşanacağı belirtildi. Sıcaklıkların 30 dereceyi bulması bekleniyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 16:39