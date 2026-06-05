Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, bugün hava durumunda sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini ortaya koydu. Sabah saatlerinde sakin görünen gökyüzü, gün ilerledikçe birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağışlara sahne olabilir. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde hava koşullarının kısa sürede değişmesi beklenirken, bazı şehirler yağıştan etkilenmeden günü tamamlayacak. Peki hangi illerde şemsiye gerekli olacak, hangi bölgelerde güneş yüzünü göstermeye devam edecek? İşte son tahminler…

Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 09:10
Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, bazı bölgelerde öğle ve akşam saatlerinde yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

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Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (İstanbul hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Bartın hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...
Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve gece saatlerinde güneydoğudan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL