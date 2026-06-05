Meteoroloji paylaştı: O illerimizde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yaz sıcaklarının ardından...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, bugün hava durumunda sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini ortaya koydu. Sabah saatlerinde sakin görünen gökyüzü, gün ilerledikçe birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağışlara sahne olabilir. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde hava koşullarının kısa sürede değişmesi beklenirken, bazı şehirler yağıştan etkilenmeden günü tamamlayacak. Peki hangi illerde şemsiye gerekli olacak, hangi bölgelerde güneş yüzünü göstermeye devam edecek? İşte son tahminler…