Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

Meteoroloji son yayımladığı güncel hava durumu haritalarında Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altına gireceğini belirtti. Birçok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İşte kritik rapor…

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:38
Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

Meteoroloji korkutan tahminlerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kritik 3 gün uyarısı verildi. İşte detaylar…

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI GELDİ

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açı

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör