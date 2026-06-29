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Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…
Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…
Meteoroloji son yayımladığı güncel hava durumu haritalarında Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altına gireceğini belirtti. Birçok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İşte kritik rapor…
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:38