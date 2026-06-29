Meteoroloji paylaştı: Tehlikeli sıcaklıklar Türkiye’ye giriş yaptı! Bu 3 güne dikkat…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.