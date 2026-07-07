Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

Yeni güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan Türkiye'de, gün ilerledikçe hava koşulları birçok bölgede sertleşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri; kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olacağı kritik noktaları tek tek ortaya koydu. Bazı illerde sel ve su baskını riski öne çıkarken, bazı bölgelerde ise bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Peki bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, nerelerde kuvvetli rüzgar görülecek ve sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak? İşte il il güncel hava durumu tahmini…

Giriş Tarihi: 07.07.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:05
Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Özellikle Hatay, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Marmara, Kuzey Ege ve Güney Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtınamsı hava bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de, yarın (Salı) Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TÜRKİYE