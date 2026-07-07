Meteoroloji uyardı: Aynı anda fırtına ve bunaltıcı sıcak alarmı! 4 ilimiz için ‘Sarı kod’ verildi…

Yeni güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan Türkiye'de, gün ilerledikçe hava koşulları birçok bölgede sertleşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri; kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olacağı kritik noktaları tek tek ortaya koydu. Bazı illerde sel ve su baskını riski öne çıkarken, bazı bölgelerde ise bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Peki bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, nerelerde kuvvetli rüzgar görülecek ve sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak? İşte il il güncel hava durumu tahmini…