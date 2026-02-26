Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul için kar alarmı: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberleri: Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, megakentin özellikle yüksek kesimleri için karla karışık yağmur, kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan hava durumu raporunda, 29 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı kaydedildi. Peki İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...