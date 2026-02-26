Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul için kar alarmı: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul için kar alarmı: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberleri: Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, megakentin özellikle yüksek kesimleri için karla karışık yağmur, kar ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan hava durumu raporunda, 29 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı kaydedildi. Peki İstanbul'da hangi ilçelere kar yağacak? Hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:02
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından haftaya sağanak yağışla giriş yapan İstanbul, Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların 4-6 derece azalması beklenirken, megakent İstanbul etkili olması beklenen kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikten peş peşe uyarılar geldi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 2 İLA 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Açıklamada, "Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

YAĞIŞLAR MEGAKENTİ NE ZAMAN TERK EDECEK?

Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), yarın orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1, yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

29 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde 29 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Artvin,

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,

Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin,

Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize,

Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli,

Van, Yozgat, Bayburt, Batman, Şırnak.

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı