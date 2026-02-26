Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar! İstanbul için kar alarmı: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu