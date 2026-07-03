Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli ile Edirne'nin kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 22°C , 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 23°C , 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C , 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 21°C , 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Cumartesi) güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C , 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

İZMİR 24°C , 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 15°C , 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C , 36°C

Az bulutlu ve açık