Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul'a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul'a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

Meteoroloji ve Valilikten "Sarı Kod" alarmı! İstanbul büyük devasa bir sağanak yağış ve fırtına kütlesinin etkisi altına giriyor. 7 ilçe için alarm verildi! Peki, sel ve su baskını riski taşıyan bu şiddetli yağışlar ne zaman bitecek? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu planı yapanları bekleyen "yalancı bahar" sürprizi ve il il güncel hava durumu tahminlerinin tüm detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.07.2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 21:14
Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre İstanbul, şiddetli bir yağış sisteminin etkisi altına girecek. İstanbul'a hareket eden bu devasa kütle, beraberinde sel, dolu ve su baskını risklerini de getiriyor. Peki sağanak yağışlar ne zaman etkisini yitirecek? Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

İSTANBUL'A SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

İSTANBUL 24°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

7 İLÇEYE UYARI VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

İşte İstanbul'da ilçe ilçe sağanak yağış için verilen uyarılar:

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

ÇATALCA

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BÜYÜKÇEKMECE

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BAŞAKŞEHİR

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

ESENYURT

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

SİLİVRİ

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

ARNAVUTKÖY

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BEYLİKDÜZÜ

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumları...

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli ile Edirne'nin kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 22°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 21°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Cumartesi) güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece Osmaniye çevreleri ile zamanla Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, zamanla batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun bu akşam parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'im iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

MARMARA

Hava durumu; Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş; iyi, yağış anında orta.

Meteoroloji ve Valilikten sarı kod uyarısı: İstanbul’a dev yağış kütlesi geliyor! 7 ilçe için alarm verildi!

KARADENİZ

Hava durumu; Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar; Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısı 4 ila 6 yer yer 7, doğusu öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde,Dalga 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m. Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Görüş; İyi, yağış anında orta.