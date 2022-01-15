Meteoroloji'den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 19 il için sarı ve turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Geel Müdürlüğü (MGM) tarafındn yapılan değerlendirmelere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.