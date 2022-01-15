Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Meteoroloji'den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Meteoroloji Genel müdürlüğünden hava durumu uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen duyuruda 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Birçok bölgede kar yağışının etkili olacağı belirtilen açılamada , çığ uyarısı da yapıldı. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:15
Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 19 il için sarı ve turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Meteoroloji Geel Müdürlüğü (MGM) tarafındn yapılan değerlendirmelere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Batı Karadeniz genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 19 il için kar yağışı uyarısı! Tarih ve saat vererek duyurdular...

Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA