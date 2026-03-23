Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu! Hava ne zaman ısınacak? İşte beklenen tarih

Meteoroloji'den gelen verilerle birlikte Türkiye'deki son beş gün içeresindeki hava durumu gelecek günler için büyük beklenti yarattı. Mart ayının gelişi ile beklenen sıcak hava dalgası soğuk hava dalgasına yenik düştü. 23-29 Mart haftası hakkındaki tahmini veriler açıklandı. Vatandaşlar ise merak içinde: Sıcak havalar kapıda mı?

Giriş Tarihi: 23.03.2026 14:24
Yağmurlu havalar Mart ayının vazgeçilmezi olurken sıcak havanın ne zaman geleceği sorusu gündemden düşmeyen bir soru haline geldi. 23 Mart haftası yağmurlu ve sisli başlarken, haftanın yaza giriş aşaması olacağı bilgisi dikkat çekti. 5 gün içerisindeki tahmini hava durumu meteoroloji uzmanları tarafından açıklandı.

İSTANBUL VE BATI İLLERİNDE AVA DURUMU NASIL?

Megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgeleri haftaya serin ve sağanak yağışlı bir merhaba dedi.

  • Pazartesi - Salı: İstanbul'da sıcaklıklar 11-12 derece bandında.

  • İzmir ve Ege: Kıyı şeridinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklara karşı tedbirli olunmalı.

  • İç Anadolu: Ankara ve çevresinde yağışlı sistem Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji müjdeyi verdi: Yağışlı sistem Çarşamba gecesi yurdu terk ediyor. 26 Mart Perşembe sabahından itibaren batıdan başlayarak güneş yüzünü gösterecek.

  • Sıcaklık Sıçraması: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ile 10 derece birden artması bekleniyor.

  • Erken Yaz Havası: Marmara ve Ege'de Perşembe ve Cuma günleri termometreler 18-22 derece seviyelerine fırlayacak. Hafta sonu planı yapanlar için gökyüzü pırıl pırıl olacak!

METEOROLİ'DEN AÇIKLANAN TAHMİNİ HAVA DURUMU TABLOSU

Gün Hava Durumu Öne Çıkan Bölge
Pazartesi Genel Sağanak ve Kar Doğu Anadolu'da Kar/Çığ Riski
Salı Lokal Sağanaklar Ege ve Akdeniz'de Gök Gürültüsü
Çarşamba Parçalı Bulutlu / Geçiş Yağışı İç kesimlerde serin hava
Perşembe Güneşli ve Açık Batı illerinde ani ısınma
Cuma Tam Bahar Havası Tüm yurtta az bulutlu gökyüzü