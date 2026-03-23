Meteoroloji’den hava durumu hakkında 5 günlük özet! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji'den gelen verilerle birlikte Türkiye'deki son beş gün içeresindeki hava durumu gelecek günler için büyük beklenti yarattı. Mart ayının gelişi ile beklenen sıcak hava dalgası soğuk hava dalgasına yenik düştü. 23-29 Mart haftası hakkındaki tahmini veriler açıklandı. Vatandaşlar ise merak içinde: Sıcak havalar kapıda mı?
|Gün
|Hava Durumu
|Öne Çıkan Bölge
|Pazartesi
|Genel Sağanak ve Kar
|Doğu Anadolu'da Kar/Çığ Riski
|Salı
|Lokal Sağanaklar
|Ege ve Akdeniz'de Gök Gürültüsü
|Çarşamba
|Parçalı Bulutlu / Geçiş Yağışı
|İç kesimlerde serin hava
|Perşembe
|Güneşli ve Açık
|Batı illerinde ani ısınma
|Cuma
|Tam Bahar Havası
|Tüm yurtta az bulutlu gökyüzü