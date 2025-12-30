Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 2026 yılına kar fırtınası ve dondurucu soğuklarla girilecek! 30-31 Aralık tarihlerinde etkisini artıracak yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Ankara ve birçok ilde alarm verilirken, valiliklerden peş peşe okulların tatil edildiği haberi geldi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi, yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? İşte kar yağışının etkili olacağı bölgeler ve güncel hava durumu detayları.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yılın son günlerinde şiddetini artırıyor. Karadeniz üzerinden gelen ve saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarlar, kıyı kesimlerde fırtına etkisi yaratırken, birçok bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

TÜRKİYE YENİ YILA SERT KIŞ ŞARTLARIYLA GİRİYOR

Özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile İç Anadolu genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın iç kesimleri ile İç Ege hattında (Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar) yağışların kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

YILBAŞI GECESİ FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI

Yılbaşı gecesine doğru yağışlı hava sistemi; İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini yoğunlaştırıyor. Akdeniz kıyılarında, özellikle Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma ve don riski üst seviyeye çıkıyor.

Meteoroloji uzmanları, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu geçiş güzergahlarında rüzgar hızının yer yer 60-80 km/sa seviyelerine ulaşarak tam fırtınaya dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE AYAZ ETKİSİ SÜRECEK

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte kar yağışı doğu bölgelerde etkisini sürdürürken, batı ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu olacak. Ancak sıcaklıkların oldukça düşük seyretmesi nedeniyle "ayaz" etkisi devam edecek. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıklarının eksi 22 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uzmanlar yılbaşı yolculuğuna çıkacak vatandaşları gizli buzlanma, tipi ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Türkiye'nin üç büyük şehri 2026 yılına oldukça sert hava koşullarıyla girmeye hazırlanıyor. İstanbul'da yılın son gününde sıcaklıkların 4-5 derece civarına kadar düşmesi beklenirken, kentin özellikle yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

Ankara ise adeta buz kesecek; yılbaşı gecesi kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte termometrelerin sıfırın altında 10-11 dereceye kadar gerileyeceği, kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. İzmir ve Ege kıyılarında ise durum biraz daha farklı; bölgede kar yerine kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, hava sıcaklığının 9-10 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle Ankara ve İstanbul'daki sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarırken, İzmir çevresindeki çiftçileri ise olası zirai don riskine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

YILBAŞINA HANGİ İLLER KAR İLE GİRECEK?

2026 yılına girerken Türkiye'nin büyük bir bölümü "beyaz örtü" ile tanışmaya hazırlanıyor. Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari ve Bitlis gibi illerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde yer alan Bolu, Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinde kar yağışının yer yer 20-30 santimetre kalınlığa ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Marmara'nın doğusunda Sakarya ve Kocaeli hattı ile İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi illerde de yılbaşı gecesi kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili olacak. İstanbul için uzmanlar yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihinde kar sürprizi ihtimalinin arttığını belirtirken; Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kar yerine yağmur ve kuvvetli fırtınanın hakim olacağı öngörülüyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DAKİ O İLÇELERE KAR ALARMI

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul kapılarına dayanmış durumda. 30 Aralık Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak Perşembe günü kar yağışını da beraberinde getirecek.

Tahminlere göre, kentin yüksek noktaları olan Çamlıca, Alemdağ ve Başakşehir gibi bölgelerde kar yağışının lapa lapa etkili olması beklenirken; Beşiktaş ve Üsküdar gibi sahil şeridinde yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Termometrelerin gece saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı valilikten vatandaşlara "tedbirli olun" uyarısı geldi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK SALI)

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde valilikler tarafından eğitime ara verildi. İşte 30 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği iller: Van Kastamonu, Bolu, Karabük, Zonguldak, Elazığ, Batman, Hakkari, Artvin, Sinop, Çankırı, Bingöl, Muş, Şanlıurfa, Bitlis, Rize

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Valilikler ve meteoroloji yetkilileri, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI!

30 ARALIK SALI: YAĞIŞLI HAVA KAPIDA

Haftanın ikinci gününde Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili oluyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde dondurucu soğuklar devam ederken, en düşük sıcaklıkların Ardahan çevresinde eksi 18 derece seviyelerine kadar düştüğü gözlemleniyor.

31 ARALIK ÇARŞAMBA (YILBAŞI GECESİ): KAR YAĞIŞI ÜLKEYİ SARIYOR

Yılın son gününde kar yağışı etki alanını genişletiyor. İstanbul ve Marmara genelinde yağmurlu bir hava hakim olsa da, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kısımları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Yılbaşı gecesi kutlamaları yapacak olan vatandaşların özellikle İç Anadolu'daki sıfırın altındaki sıcaklıklara ve kar yağışına karşı tedbirli olması gerekiyor. Antalya ve çevresinde ise gökgürültülü sağanak yağışlar şiddetini artırıyor.

1 OCAK PERŞEMBE: 2026 KAR İLE BAŞLIYOR

Yeni yılın ilk gününde kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz kıyıları yağmurluyken, iç kesimlerin tamamı kar yağışının etkisi altında kalacak. Ankara, Kayseri, Erzurum ve Sivas gibi illerde yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar iyice düşüyor. Erzurum çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 14 derece civarında seyretmesi beklenirken, batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyor.

2 OCAK CUMA: KAR DOĞUDA KALIYOR, BATI AÇIYOR

Cuma günü itibarıyla kar yağışı yurdun batı ve iç kesimlerini terk ederek Doğu Anadolu'nun sınır bölgelerine çekiliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneş yüzünü göstermeye başlasa da, bu durum "ayaz" olarak bilinen dondurucu soğukları beraberinde getiriyor. İç Anadolu'da gece sıcaklıkları eksi 15-16 derece seviyelerine kadar gerilerken, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması hayati önem taşıyor.

3 OCAK CUMARTESİ: GÜNEŞLİ AMA DONDURUCU BİR HAFTA SONU

5 günlük tahminin son gününde, ülke genelinde yağışlar neredeyse tamamen duruyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu bir hal alırken, dondurucu soğuklar zirve noktasına ulaşıyor. Özellikle Doğu Anadolu'da Ağrı ve Ardahan çevresinde sıcaklıkların eksi 21-22 derece seviyelerine ineceği tahmin ediliyor. Batı illerinde ise güneşli hava aldatıcı olabilir; zira hava sıcaklıkları İstanbul'da 13, İzmir'de 13 derece civarında olsa da gece saatlerinde hissedilen soğuklar etkisini korumaya devam edecek.

SABAH (06:00 - 12:00): SABAH SAATLERİNDE SERT RÜZGAR

Sabah saatlerinde Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında rüzgar etkisini hissettirmeye başlıyor. Karadeniz kıyı hattı boyunca 40-60 km/sa hıza ulaşan rüzgarlar görülürken, Doğu Karadeniz'in en uç kesimlerinde (Artvin ve Ardahan çevresi) kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili oluyor. Ülkenin geri kalan iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da, genel bir "buzlanma ve don olayı" uyarısı tüm bölgeler için geçerliliğini koruyor.

ÖĞLE (12:00 - 18:00): BATIDAN YAĞIŞ GİRİŞ YAPIYOR

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava dalgası yurdun batı sınırlarından içeri süzülüyor. Trakya ve Kıyı Ege'de sağanak yağışlar başlarken, Güney Ege kıyılarında gökgürültülü sağanak ve yer yer şimşek aktivitesi gözlemleniyor. Kuzey kesimlerdeki 40-60 km/sa hızındaki rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam ederken, iç bölgelerde bulutluluk oranı artış gösteriyor ancak dondurucu soğuk ve buzlanma riski hala en büyük tehdit olarak kalıyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00): KAR VE SAĞANAK BİR ARADA

Akşam saatlerinde yağışlı sistem Marmara ve Ege'nin iç kesimlerine doğru genişliyor. Özellikle Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bolu çevrelerinde yağışlar kar şeklinde kendisini gösterirken, İstanbul ve çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Muğla ve Aydın kıyılarında kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, Ankara ve Konya gibi iç Anadolu şehirlerinde kar yağışının başladığı görülüyor. Ülkenin doğusu ise tamamen dondurucu bir ayazın etkisi altında bulunuyor.

GECE(00:00 - 06:00): YILIN SON GÜNÜNE ŞİDDETLİ YAĞIŞLA GİRİŞ

Gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar olan süreçte hava koşulları daha da ağırlaşıyor. Akdeniz kıyı şeridinde, özellikle Antalya ve Mersin çevrelerinde "kuvvetli yağış" uyarısı verilirken, iç bölgelerin tamamına yakını kar yağışının etkisi altına giriyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu geçişlerinde rüzgar hızı 60-80 km/sa gibi fırtına seviyelerine ulaşıyor. Bu saatlerde buzlanma riski maksimum seviyeye ulaştığından ulaşımda büyük aksamalar yaşanabilir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu