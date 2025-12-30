Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yeni yıl kar ve dondurucu soğukla geliyor: Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.