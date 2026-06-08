MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Günün en hareketli, rüzgarlı ve yağışlı periyodu öğle saatlerinde yaşanıyor. Atmosferdeki ısınmanın etkisiyle konvektif bulutlar dikine hızla gelişerek yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışları tetikliyor. Bu saatlerde:
Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ),
İç Anadolu'nun Kuzeyi (Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu),
Güneybatı ve İç Akdeniz (Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş hattı),
Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kuvvetli şimşek aktivitesiyle birlikte yağış alıyor. İstanbul, İzmir kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi (Şanlıurfa, Mardin) ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak güneşli/parçalı bulutlu yapısını koruyor.