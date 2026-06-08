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MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı! Haziran ayında iki mevsim birden yaşanıyor: Bir yanda 38°C'yi bulan kavurucu sıcaklar, diğer yanda aniden bastıracak gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar ve şimşek fırtınası... Meteoroloji, sel ve yıldırım riskine karşı özellikle o saatleri işaret ederek uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ani hava değişiminin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 09:17
MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

Önümüzdeki günlerde ülkenin güney ve batı koridoru, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinde kalacak. Meteorolojik tahminlere göre kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

KAVURUCU YAZ SICAKLARI HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?

Aydın ve Çevresi: Hafta boyunca 38°C seviyelerini görerek ülkenin en sıcak noktalarından biri olacak.
Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa ve Diyarbakır hattında sıcaklıklar 37°C civarında sabitlenirken, bölge genelinde nemle birlikte bunaltıcı bir hava hakim olacak.
İzmir ve Akdeniz Kıyıları: İzmir'de sıcaklıkların yer yer 34°C ile 35°C arasında değişmesi beklenirken, Antalya çevrelerinde de yüksek sıcaklık ve nem kombinasyonu etkili olmaya devam edecek.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

AFRİKA SICAKLARI NE KADAR SÜRECEK?

Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkisi altına alan bunaltıcı Afrika sıcakları hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek, ancak haftanın ilerleyen günlerinde genişleyecek olan büyük yağış sistemiyle birlikte adeta klima etkisi yaşanacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu tek bir şerit halinde vuracak olan bu sağanak yağış dalgası, iç kesimlerde sıcaklıkları birkaç derece birden düşürecek. Bu sistem sayesinde Ankara'da termometreler 26 derece seviyesine kadar gerileyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

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MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Bugün ülkemizin güney ve batı kesimlerinde kavurucu Afrika sıcakları etkisini hissettirirken, iç ve kuzey bölgelerde ise aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yapılan son tahminlere göre Aydın ve çevresinde termometreler 38 derece seviyesine kadar çıkarken, Şanlıurfa ve Diyarbakır hattında ise 37 derece civarındaki bunaltıcı sıcaklıklar görülecek. Buna karşın sabah saatlerinde sakin olan Trakya genelinde, İç Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dikey yönlü fırtına bulutlarının neden olacağı kırkikindi benzeri şiddetli yağışlar ve şimşek fırtınası etkisini gösterecek.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

"KRİTİK ÖĞLE SAATLERİ" VE ÜLKE GENELİNDEKİ BÜYÜK SAĞANAK DALGASI

Yüksek sıcaklıklar, atmosferin üst katmanlarındaki soğuk hava dalgasıyla birleştiğinde dikey yönlü ani fırtına bulutları oluşturuyor. Bu durum, özellikle gün ortasında çok sert hava değişimlerine yol açacak.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

GÜN İÇİNDEKİ RİSKLİ SAAT DİLİMLERİ

Atmosferdeki kararsızlık en çok öğle ve akşamüstü saatlerinde pik yapıyor. Sabah saatlerinde sakin ve parçalı bulutlu uyanan Trakya genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Ankara ve iç Anadolu'nun kuzeyinde, İç Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren aniden gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Bu kuvvetli şimşek aktivitesi ve yağış dalgası, güneşin batmasıyla birlikte enerjisini kaybederek gece yarısına doğru yerini sakin bir gökyüzüne bırakıyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

HAFTA ORTASINDAKİ BÜYÜK KLİMA ETKİSİ

Haftanın ilerleyen günlerinde bu yağışlı sistem etki alanını muazzam ölçüde genişletecek. Ege kıyıları ve Güneydoğu'nun en güney uçları hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamı aynı anda sağanak yağışa teslim olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu tek bir şerit halinde vuracak bu sistem, iç kesimlerde sıcaklıkları birkaç derece düşürecek; öyle ki Ankara'da sıcaklıklar 26°C'ye kadar gerileyecek.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

HAFTANIN KAPANIŞINDA YENİ DALGA KAPIDA!

Yağışlar hafta sonuna doğru yurdun doğu bölgelerine (Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu) çekilerek batıyı terk etmeye başlasa da bu durum uzun sürmeyecek. Kıyı Ege ve İç Anadolu yeniden güneşli ve sıcak havayla nefes alırken, haftanın son iş gününde kuzeybatı yönünden (Marmara üzerinden) yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası ülkeye giriş yapacak. Bu durum başta İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir kıyıları olmak üzere batıda yeniden gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olacak.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Büyük şehirlerimizde yaşanacak ani hava değişimi kapsamında, özellikle Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların kararsız atmosfer yapısı nedeniyle öğle ve akşamüstü saatlerinde pik yapması bekleniyor; bu kuvvetli şimşek aktivitesi gün batımıyla birlikte enerjisini kaybedecek. İzmir genelinde bu süreçte yağış beklenmezken sıcaklıkların yer yer 34 ile 35 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Mega kent İstanbul ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde ise yağışlı dalga hafta kapanışında, yani haftanın son iş gününde kuzeybatı yönünden giriş yaparak gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olacak.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

VATANDAŞLAR İÇİN ACİL DURUM NOTU

Aniden bastıran konvektif (kırkikindi benzeri) sağanak yağışlar; ani sel, lokal dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle dikine gelişen kara bulutlar görüldüğünde açık alanlarda kalınmamalı, sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesine karşı dikkatli olmalıdır.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI

8 HAZİRAN PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde ülkenin batı ve güneydoğu kesimlerinde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Ege ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yaz sıcakları etkisini hissettirirken (Aydın 38°C, Şanlıurfa 37°C, İzmir 35°C), Trakya genelinde, İç Ege'nin bazı noktalarında (Afyonkarahisar çevresi) ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz ise haftaya çoğunlukla parçalı bulutlu ve sakin bir gökyüzüyle başlıyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

9 HAZİRAN SALI

Salı günü yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Pazartesi günü kıyılarda sıkışan sıcak hava, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısına (Ankara, Eskişehir, Konya hattı) gök gürültülü sağanak yağışlar olarak taşınıyor. Hatta İzmir çevrelerinde de yağış geçişleri bekleniyor. Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamı ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (Kahramanmaraş, Gaziantep çevresi) yağışlar devam ederken, Güneydoğu Anadolu kıyıları ile Aydın çevresi 37°C'yi bulan sıcaklıklarla güneşli kalmaya devam ediyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, haftanın en yaygın ve kuvvetli yağışlı günü olarak öne çıkıyor. Ege kıyıları (İzmir, Aydın) ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi (Şanlıurfa çevresi) hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalıyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar oldukça geniş bir alana yayılıyor. Yağışla birlikte iç kesimlerde sıcaklıklar birkaç derece hissedilir derecede düşüyor (örneğin Ankara 26°C'ye geriliyor).

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

11 HAZİRAN PERŞEMBE

Perşembe günü yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş kaybederek yurdun doğusuna doğru çekiliyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısı rahat bir nefes alarak yeniden parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya kavuşuyor; sıcaklıklar batıda tekrar yükselişe geçiyor. Ancak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde (Diyarbakır, Batman çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Güneydoğu'da ise Şanlıurfa çevresi 36°C ile sıcaklığını koruyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

12 HAZİRAN CUMA

Haftanın son iş gününde, yurdun doğusundaki yağışlar büyük oranda kesilirken bu kez Kuzeybatıdan (Marmara üzerinden) yeni bir yağışlı dalga giriş yapıyor. Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Batı Karadeniz kıyıları cuma gününü gök gürültülü sağanak yağışlarla kapatıyor. Buna karşın Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça sıcak ve güneşli bir hava hâkim oluyor; Aydın 38°C, İzmir 34°C ve Diyarbakır-Şanlıurfa hattı 37°C ile adeta kavruluyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? MGM HARİTAYI GÜNCELLEDİ

SABAH (06:00 - 12:00)

Haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yurdun çok büyük bir kısmında parçalı bulutlu ve sakin bir hava hâkim. Günün bu erken saatlerinde yalnızca iki bölgede hafif yerel yağış geçişleri görülüyor: Doğu Anadolu'nun doğusu (Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis hattı) ve Akdeniz Bölgesi'nin iç/kıyı geçiş şeridi (Antalya, Mersin, Karaman, Adana yerel çevresi). Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Güneydoğu Anadolu bölgesi ise güne tamamen açık ve güneşli bir gökyüzüyle başlıyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Günün en hareketli, rüzgarlı ve yağışlı periyodu öğle saatlerinde yaşanıyor. Atmosferdeki ısınmanın etkisiyle konvektif bulutlar dikine hızla gelişerek yurdun dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışları tetikliyor. Bu saatlerde:

Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ),

İç Anadolu'nun Kuzeyi (Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu),

Güneybatı ve İç Akdeniz (Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş hattı),

Doğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri kuvvetli şimşek aktivitesiyle birlikte yağış alıyor. İstanbul, İzmir kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi (Şanlıurfa, Mardin) ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak güneşli/parçalı bulutlu yapısını koruyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Güneşin batması ve yeryüzünün soğumaya başlamasıyla birlikte gök gürültülü, şimşekli dikey bulutlar enerjisini kaybediyor. Yağışlar büyük oranda hafifleyerek yerel sağanaklara dönüşüyor ve iki ana bölgeye sıkışıyor: Güneybatı iç kesimler (Denizli, Burdur, Isparta, Karaman çevresi) ve Kuzeydoğu Anadolu (Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı). İç Anadolu, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu genelinde hava tekrar parçalı ve az bulutlu bir görünüme dönüyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

GECE (00:00 - 06:00)

9 Haziran Salı gününün ilk saatlerinde atmosferdeki hareketlilik tamamen sona eriyor. Ülke genelinde yağışlar neredeyse %100 oranında kesiliyor; sadece yurdun en kuzeydoğu ucunda, Ardahan çevrelerinde çok lokal ve hafif bir bulutlanma/yağış geçişi kalıyor. Türkiye'nin kalan tüm illerinde gece saatleri oldukça sakin, parçalı bulutlu veya tamamen açık bir gökyüzüyle geçiriliyor. Batı ve güney kıyılarında ise yıldızlı ve temiz bir gece yaşanıyor.

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az çok bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı