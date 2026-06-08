MGM uyardı: Afrika sıcakları sonrası şimşek fırtınası geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu