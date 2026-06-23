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MGM'den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!
MGM'den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran ayının son haftası için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye adeta ikiye bölünüyor! Bir yanda kavurucu Afrika sıcakları, diğer yanda ise sel riski ve şiddetli toz taşınımı var. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hangi illerde kavurucu sıcak bekleniyor? İşte il il acil durum uyarıları...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:13