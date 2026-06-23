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MGM'den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran ayının son haftası için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye adeta ikiye bölünüyor! Bir yanda kavurucu Afrika sıcakları, diğer yanda ise sel riski ve şiddetli toz taşınımı var. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl? Hangi illerde yağış bekleniyor? Hangi illerde kavurucu sıcak bekleniyor? İşte il il acil durum uyarıları...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:13
MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

Yurdun batı ve güney şeritlerinde yaz sıcakları etkisini iyice artırıyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Marmara genelinde bol güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

BATI VE GÜNEY KIVRANIYOR: TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖRECEK!

Bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise adeta Afrika sıcakları yaşanacak. Termometrelerin 42°C'ye kadar yükseleceği tahmin edilen bölgede, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı vatandaşların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Sağanak Alarmı

Sıcak havaya tezat olarak, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak yağışlar geniş bir alana yayılıyor. Trakya üzerinden de zaman zaman giriş yapacak olan yağışlı dalga, kuzey ve doğu illerinde yerel olarak kuvvetli yağışlara neden olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı bu bölgelerde yaşayan vatandaşların MGM'nin anlık sarı ve turuncu kodlu uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK ALARMI

Sıcak havaya tezat olarak, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri'nde gök gürültülü sağanak yağışlar geniş bir alana yayılıyor. Trakya üzerinden de zaman zaman giriş yapacak olan yağışlı dalga, kuzey ve doğu illerinde yerel olarak kuvvetli yağışlara neden olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı bu bölgelerde yaşayan vatandaşların MGM'nin anlık sarı ve turuncu kodlu uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

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MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Güncel hava durumu haritalarına göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle yurdun doğu yarısında, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşması bekleniyor. Haritalardaki yağış alanlarına (yeşil bölgeler) detaylı bakıldığında; Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde yağışlar etkili olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ ve Bitlis dolaylarında gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Ayrıca yağışlı sistemin güneye doğru uzanan hattına bağlı olarak Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman, Gaziantep ile kısmen Sivas ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde de yerel yağışlar göze çarpıyor; Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümündeki illerimiz ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkaracak.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bugün yurt genelinde adeta iki farklı mevsim bir arada yaşanıyor; yurdun batı ve güney kesimlerinde bol güneşli ve kavurucu bir yaz havası hakimken, termometreler özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42°C'ye kadar yükselerek Afrika sıcaklarını aratmıyor. Buna karşılık Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Günün en kritik meteorolojik gelişmesi ise öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın hızının saatte 40-60 km'ye ulaşmasıyla başlayacak olan şiddetli toz taşınımı olarak öne çıkıyor. Üç büyük kentimize bakıldığında; İstanbul'da 29°C - 31°C derece bandında bunaltmayan, konforlu ve az bulutlu bir hava görülürken, Ankara 28°C - 30°C derece arasında dengeli ve yağışsız bir gün geçiriyor, İzmir'de ise bulutsuz gökyüzüyle birlikte 33°C - 34°C dereceleri bulan kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşların öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara'nın genelinde olduğu gibi İstanbul'da da hafta boyunca az bulutlu ve bol güneşli bir yaz havası hakim olacak, termometreler 29°C ile 31°C arasında seyrederek bunaltıcı olmayan bir sıcaklık sunarken; perşembe günü kısa süreli bulutlanmalar görülse de yağış beklenmiyor ve rüzgarın serinlettiği konforlu günler öngörülüyor. Başkent Ankara'da ise oldukça kararlı, dengeli ve sakin bir hava tablosuyla sıcaklıklar 28°C ile 30°C bandında istikrarlı bir şekilde devam edecek, öğle saatlerinde hafif parçalı bulutlar görülse de yağış riski bulunmayacak ve düşük nem sayesinde sıcaklar bunaltıcı boyuta ulaşmayacak. Öte yandan, Ege'nin kalbi İzmir'de tam anlamıyla kavurucu bir yaz dönemi yaşanarak hafta boyunca gökyüzünde neredeyse hiç bulut görülmeyecek; hafta ortasında 33°C - 34°C civarında seyreden termometreler hafta sonuna doğru 35°C ve üzerine tırmanacağından, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına ve yüksek sıcaklıklara karşı ekstra tedbirli olmaları gerekecek.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

HANGİ İLLER AFRİKA SICAKLARI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin haritalarına göre, Afrika üzerinden gelen kavurucu sıcak dalgası özellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güney illerinde termometreleri zirveye çıkarıyor. Haritada kırmızı termometre simgeleriyle işaretlenen ve sıcaklıkların 37°C ile 42°C arasında seyredeceği belirtilen bu kritik kuşakta başta Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Gaziantep yer alırken; bu illere komşu olan Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de aşırı sıcaklar etkisini hissettiriyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güney ucunda bulunan Hakkari ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan Adana'nın iç kesimleri de bu sıcak hava dalgasından yoğun şekilde etkilenen bölgeler arasında öne çıkıyor.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

GÜNEYDOĞU'YA TOZ TAŞINIMI VE FIRTINA UYARISI!

Haftanın en kritik meteorolojik olaylarından biri ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanacak. Rüzgarın hızının saatte 40-60 km'ye kadar ulaşacağı tahmin edilirken, bu durum bölgede şiddetli bir toz taşınımına yol açacak. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların maskesiz dışarı çıkmaması büyük önem arz ediyor.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI!

23 Haziran 2026 Salı

Haftanın bu ilk tahmin gününde, yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde genel olarak bol güneşli ve sıcak bir hava hakimdir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 42°C'ye kadar ulaşarak oldukça bunaltıcı bir seviyededir. Ege ve Akdeniz kıyılarında da yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava dikkat çekmektedir. Buna karşın, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı ile Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'da geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

24 Haziran 2026 Çarşamba

Çarşamba günü haritasına baktığımızda, batı ve güney bölgelerdeki güneşli ve sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 38°C'yi bulmaktadır. Doğu bölgelerdeki yağışlı sistem biraz daha dar bir alana çekilmiş olup, gök gürültülü sağanak yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. İç Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava izlenmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

25 Haziran 2026 Perşembe

Perşembe günü yurdun genel hava durumunda bazı bölgesel değişiklikler göze çarpmaktadır. Marmara Bölgesi'nin batısında (Trakya kesiminde) yeni bir gök gürültülü sağanak yağışlı sistem giriş yapmıştır. Yurdun geri kalan batı ve güney kıyıları yine güneşli ve sıcaktır. Kuzeydoğu kesimlerdeki (Doğu Karadeniz ve çevresi) yağışlı hava dalgası ise yer yer etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

26 Haziran 2026 Cuma

Haftanın son iş gününde Trakya'daki yağışlı havanın yurdu terk ettiği ve yerini tekrar güneşe bıraktığı görülmektedir. Batı ve güney sahilleri güneşli ve yüksek sıcaklıklarla (Ege'de 39°C'ye varan değerler) günü geçirmektedir. Ancak bu kez Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde lokal olarak beliren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri dikkat çekmektedir. Karadeniz kıyı şeridi boyunca ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise yağışlı hava kendini göstermeye devam etmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

27 Haziran 2026 Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde, Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamı ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yeniden geniş bir alana yayıldığı gözlemlenmektedir. Batı, iç ve güney kesimler ise güneşli, parçalı bulutlu ve oldukça sıcak yapısını korumaktadır. Ayrıca güneybatı kesimlerde (Akdeniz-Ege sınırı) çok dar alanda ufak çaplı yerel yağışlar haritada yer almaktadır. Genel itibarıyla hafta sonu batıda tatilcilere uygun sıcak bir hava sunarken, kuzeyde yağmurlu bir gün öngörülmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

BUGÜN İÇİN YENİ HARİTA PAYLAŞILDI!

SABAH 06:00 - 12:00 SALI

sabah saatlerinde Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde güneşli ve açık bir hava hakimdir. Buna karşın, Doğu Akdeniz'den başlayarak İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini kapsayan geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Bu yağışlı sistem, haritada yeşil alanlarla ve şimşek ikonlarıyla belirgin bir şekilde gösterilmiştir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerine gelindiğinde, doğu bölgelerindeki gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını koruduğu ve hafifçe doğuya doğru genişlediği görülmektedir. Bu zaman dilimindeki en dikkat çekici meteorolojik olay ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen "Toz Taşınımı"dır. Haritada mavi ve kırmızı oklarla gösterilen bu alanda, rüzgar hızının saatte 40-60 km'ye ulaşması beklenmektedir. Yurdun batı yarısı ise güneşli ve parçalı bulutlu yapısını korumaya devam etmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde yağışlı sistemin etki alanının önemli ölçüde daraldığı gözlemlenmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar artık ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt çevresi) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sınırlı kalmıştır. Ayrıca güneyde Hatay çevresinde küçük bir alanda lokal yağışlar devam etmektedir. Ülkenin geri kalan büyük bir bölümünde ise bulutlanmanın azaldığı, açık ve sakin bir havanın hakim olduğu görülmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

GECE 00:00 - 06:00

Çarşamba gününün ilk saatlerine (gece yarısı ve sabaha karşı) bakıldığında, yurt genelinde yağışların büyük oranda yurdu terk ettiği anlaşılmaktadır. Sadece en kuzeydoğu uçta (Artvin ve çevresi) ve güneyde Hatay dolaylarında çok dar alanlarda gök gürültülü sağanak yağış geçişleri haritada yer almaktadır. Türkiye'nin geri kalanı ise geceyi yağışsız, açık ve az bulutlu bir havayla geçirmektedir.

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzeY ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM’den son dakika uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat! 42 derece sıcaklık, kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda geliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu

#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TÜRKİYE #HAVA DURUMU