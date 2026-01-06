Miami'de Bir Gece konusu ve oyuncuları: Miami'de Bir Gece filmi ne zaman çekildi?
Tarihin akışını değiştiren dört dev ismin, bir otel odasında geçen kurgusal ama çarpıcı buluşması! Oscar ödüllü oyuncu Regina King'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Miami'de Bir Gece" (One Night in Miami), izleyiciyi 1964 yılının ırkçılıkla sarsılan Amerika'sına götürüyor. Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown'ın bir araya geldiği bu unutulmaz geceyi konu alan film, hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de ödül sezonuna damga vurdu. Peki, Miami'de Bir Gece konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi?
