Miami’de Bir Gece konusu ve oyuncuları: Miami’de Bir Gece filmi ne zaman çekildi?

Tarihin akışını değiştiren dört dev ismin, bir otel odasında geçen kurgusal ama çarpıcı buluşması! Oscar ödüllü oyuncu Regina King'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Miami'de Bir Gece" (One Night in Miami), izleyiciyi 1964 yılının ırkçılıkla sarsılan Amerika'sına götürüyor. Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown'ın bir araya geldiği bu unutulmaz geceyi konu alan film, hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de ödül sezonuna damga vurdu. Peki, Miami'de Bir Gece konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi?

Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:26
2020 yılında izleyiciyle buluşan Miami'de Bir Gece, Kemp Powers'ın aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı. Film, sadece bir biyografi değil, aynı zamanda siyahi hakları mücadelesinin ve kişisel sorumlulukların sorgulandığı derin bir drama. 25 Şubat 1964 gecesi, Cassius Clay'in (Muhammed Ali) dünya şampiyonu olduğu o tarihi maçın sonrasına odaklanan yapım, dört efsane ismin dostluğunu ve fikir ayrılıklarını ustalıkla işliyor. İşte Miami'de Bir Gece konusu ve oyuncuları:

MİAMİ'DE BİR GECE KONUSU

25 Şubat 1964 gecesi Cassius Clay, Sonny Liston'ı yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olur. İnsanlar kalabalık halde kutlama yapmak için Miami Beach Kongre Merkezi'nde toplanırken Clay, ırk ayrımcılığı nedeniyle zaferini diğer sporculardan uzakta kutlamak zorunda kalır.

Clay, Miami'nin siyahi mahallelerinden birinde arkadaşları aktivist Malcolm X, şarkıcı Sam Cooke ve futbol yıldızı Jim Brown ile kutlama yapar. Dört adam bu sırada kendileri ve insanlar için yeni bir dünya tanımlamaya karar verir.

MİAMİ'DE BİR GECE OYUNCULARI

Kingsley Ben-Adir
Eli Goree
Aldis Hodge
Leslie Odom Jr.

