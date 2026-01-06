Miami’de Bir Gece konusu ve oyuncuları: Miami’de Bir Gece filmi ne zaman çekildi?

2020 yılında izleyiciyle buluşan Miami'de Bir Gece, Kemp Powers'ın aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlandı. Film, sadece bir biyografi değil, aynı zamanda siyahi hakları mücadelesinin ve kişisel sorumlulukların sorgulandığı derin bir drama. 25 Şubat 1964 gecesi, Cassius Clay'in (Muhammed Ali) dünya şampiyonu olduğu o tarihi maçın sonrasına odaklanan yapım, dört efsane ismin dostluğunu ve fikir ayrılıklarını ustalıkla işliyor. İşte Miami'de Bir Gece konusu ve oyuncuları: