Trend
Galeri
Trend Yaşam
Miller Reese Hutchison 1908'de neyin patentini almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Miller Reese Hutchison 1908'de neyin patentini almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Miller Reese Hutchison 1908'de neyin patentini almıştır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:01