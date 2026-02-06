Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Akademisi Hangi İllerde Var?
-Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46,
-Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35,
-Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88,
-Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96,
-Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47,
-Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26,
-Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124,
-Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63,
-Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92,
-İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90,
-İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72,
-İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.