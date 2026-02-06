Trend Galeri Trend Yaşam Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

MEB, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Adaylar, MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler sorusuna yanıt ararken başvuru kılavuzu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 16:11
Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından, 7 ilde ve 12 merkezde görevlendirilecek olan personelin teminine ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece, 9-13 Şubat tarihlerinde alınacak olan başvurulara ilişkin şartlar da duyurulmuş oldu.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Akademisi Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

İlana göre, MEB Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

-Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi,

-MEB kadrolarında görev yapan doktora veya daha üst akademik ünvana sahip,

-MEB'de öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen/başöğretmen ünvanına sahip kişilerden 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Akademisi Hangi İllerde Var?

-Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46,

-Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35,

-Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88,

-Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96,

-Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47,

-Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26,

-Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124,

-Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63,

-Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92,

-İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90,

-İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72,

-İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Başvurular 9-13 Şubat tarihlerinde alınacak. Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulun teklif ettikleri arasından Bakan onayıyla belirlenecek.

MEB kadrolarından başvuran adaylardan, belirlenen kontenjanın 3 katı adaya 3-9 Mart tarihlerinde sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli eğitim personeli alınacak.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 27 Şubat'ta, MEB kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Akademisi Başvuru Şartları

1. GENEL ŞARTLAR

Eğitim personeli olarak istihdam edileceklerde 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin birinci

fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde düzenlenen genel şartlar

aranacaktır.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. Öğretim Üyesi Kadrolarından İstihdam Edilecekler

Adaylarda; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında

görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip

olmak şartı aranacaktır.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

2.2. Bakanlık Kadrolarında Görev Yapanlardan İstihdam Edilecekler

Adaylarda;

a) Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak kaydıyla uzman öğretmen veya başöğretmen

ünvanına sahip olmak

şartlarından biri aranacaktır.

Milli Eğitim Akademisi başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB Akademisi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?

Kılavuzun tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

MEB AKADEMİSİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ