MİLLİ MAÇ AJANDASI 2026: D grubunda A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri ve maç takvimi netleşti. D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz; ABD, Paraguay ve Avustralya ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların tarihleri, TSİ saatleri ve oynanacağı stadyumlar resmi olarak duyuruldu.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 21:31
Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuvada Türkiye, D Grubu'nda birbirinden zorlu rakiplerle eşleşti. Vincenzo Montella yönetimindeki millilerimiz, gruptaki ilk sınavını okyanus ötesinde Avustralya karşısında verecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan son 32 turuna yükseleceği bu büyük organizasyonda, millilerin tüm fikstürü, maç günleri ve şehir detayları taraftarların yakın takibinde yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM AÇILIŞI VANCOUVER'DA YAPIYOR: İLK RAKİP AVUSTRALYA

A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki ilk grup müsabakasında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver şehrindeki ünlü BC Place Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele, 14 Haziran 2026 günü Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak. Turnuvaya moralli ve üç puanla başlamak isteyen Ay-Yıldızlılar, bu zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

İKİNCİ SINAV CALİFORNİA'DA: PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

Grubun ikinci maçında millilerimiz, Güney Amerika'nın güçlü ve sert savunmasıyla bilinen ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleye California eyaletinde bulunan Santa Clara'daki Levi's Stadium ev sahipliği yapacak. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Türkiye - Paraguay karşılaşması, 20 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saati ile sabaha karşı 06:00'da sahne alacak.

EV SAHİBİ İLE DEV KAPANIŞ: ABD - TÜRKİYE MÜCADELESİ

D Grubu'ndaki en zorlu ve gruptaki liderlik düğümünü çözecek maç, ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak. A Milli Takımımız, grubun son karşılaşmasında ABD menşeli yıldızlar karşısına çıkacak. Inglewood'daki son teknoloji SoFi Stadium'da oynanacak bu dev müsabaka, 26 Haziran 2026 günü Türkiye saati ile 05:00'te başlayacak.

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:

Tarih Maç Stadyum / Şehir Saat (TSİ)
14 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver 07:00
20 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadium, Santa Clara 06:00
26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadium, Inglewood 05:00
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör