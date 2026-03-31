MİLLİ MAÇ HEYECANI: Kosova Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Milli takım maç saati!

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile mücadele edecek. Milli takımın sahaya çıkacağı bu önemli mücadelede, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve başlama saati netleşti. Kosova Türkiye maçı için geri sayım sürerken, taraftarlar ekran başında yerini almaya hazırlanıyor. Milli takım Kosova engelini geçip 2026 Dünya Kupası biletini almak istiyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 07:19
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı karşılaşma öncesinde heyecan giderek artıyor. Kosova Türkiye maçı kapsamında hem yayıncı kanal hem de maç saati netlik kazanırken, milli takımın sahadaki performansı merak ediliyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın son durumu ve muhtemel kadrolar da dikkat çekiyor. Karşılaşmanın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)

A MİLLİ TAKIM GRUP MAÇI TARİHLERİ

A Milli Takım Dünya Kupası'na katılması durumunda maç fikstürü belli oldu. Türkiye Kosova engelini geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.

İşte Türkiye'nin rakipler ve maç tarihleri:

  • 13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
  • 19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
  • 25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD
2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

  • Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
  • Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
  • Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
  • Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
  • Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
  • 3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
  • Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)